Mes Cassandre Louis, Seth Abbey et Jean-Daniel Lamy. Photos : LinkedIn et site web de De Grandpré Chait

Mesetdeviennent tous les deux associés au cabinet De Grandpré Chait. Quant à Me, il a été promu après un peu plus de 6 ans passés au sein du cabinet.Me Louis a rejoint l’équipe de droit municipal et expropriation. Elle arrive tout droit du service juridique de la Ville de Montréal où elle a exercé durant 10 ans. Elle travaillait à la division Évaluation, fiscalité et transaction immobilière.Chez De Grandpré Chait, elle conseille les clients afin d’établir les meilleures stratégies de gestion des dossiers de réserve, de préemption et d’expropriation. Elle est aussi souvent appelée à travailler sur des dossiers en contestation d’évaluation foncière relativement aux bâtiments industriels, aux hôtels et aux immeubles multilocatifs, notamment des centres commerciaux et des conciergeries.Elle a également fait un court passage en tant que stagiaire en droit à SNC-Lavalin et à La boîte juridique, à Gatineau.Dans une autre vie, elle a été réalisatrice associée ainsi que recherchiste pour Radio-Canada, en Saskatchewan.Me Louis est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke et a été assermentée en 2011. Elle détient également un DEC en psychologie.Elle a été bénévole pour la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke ainsi que tutrice au Centre d’entraide des étudiants de son université.Me Seth Abbey de son côté a quitté Spiegel Sohmer, le cabinet où il a commencé sa carrière, puis lui aussi devenir associé chez De Grandpré Chait.Il est diplômé en droit et en commerce de l’Université McGill.Il conseille tant les entreprises établies que les entreprises en démarrage dans leur stratégie d’affaires. Sa pratique se concentre sur le financement de capital de risque, les fusions et acquisitions, le financement d'entreprise, la technologie, la planification et les transferts intergénérationnels.Enfin, Me Jean-Daniel Lamy a été récompensé puisqu’il accède au statut d’associé après 6 ans dans ce cabinet qui l’avait accueilli en tant qu’étudiant en droit puis stagiaire avant de l’embaucher.Il a également été étudiant en droit chez Heenan Blaikie.Assermenté en 2015, il est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke. Il s’est spécialisé en expropriation, évaluation foncière et urbanisme.