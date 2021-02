Des étudiants attendent impatiemment un appel (ou un courriel) de leur cabinet coup de cœur... Photo : Shutterstock

Beaucoup de nervosité, donc, pour les étudiants en droit du Québec et de l’Université d’Ottawa!« Pendant que Blakes appelait, j'ai failli raccrocher au nez de la recruteuse (de LCM) sans faire exprès », raconte avec humour un étudiant de l’Université de Montréal (UdeM) sur le forum LawStudents.ca, où les candidats s’épanchent sur leur aventure.Première constatation : les cotes de moyenne générale des étudiants impressionnent cette année! « L'impact des “pass or fail” », opine un candidat sur le forum.En effet, des universités ont dû changer leur mode de notation lorsque la pandémie a frappé pour adopter le fameux « passe ou échec », ce qui a pu hausser la cote des étudiants en droit.Des étudiants à la cote impressionnante et présentant même de l'expérience juridique ont reçu des courriels de refus, envoyés notamment par Gowling lundi, Miller Thomson mardi et Langlois et Osler mercredi.« J'ai été refusée de BLG avec un GPA en haut de 4.0/4.3 et plusieurs expériences juridiques, en plus d'avoir participé à des activités de réseautage », s’est désolée une candidate sur le forum.Elle n’est pas la seule. On sait que BLG a aussi écarté la candidature d’un étudiant de l’UQAM à la cote de 4,1 « avec expériences en cabinet et auprès des tribunaux ». Un autre étudiant, de l’UdeM celui-là, a essuyé un refus de Gowling avec une cote de 4 et « expériences juridiques ». Il avait même accédé à la première ronde d’entrevues à la course aux stages de l’année dernière.« J'avais fait la première entrevue l'année dernière et ça n'avait pas fonctionné. Lorsque j'avais appliqué l'an passé j'étais à 3,85 », explique le candidat débouté.Mais alors, qui sont les étudiants qui eux, ont eu une offre d’entrevue depuis lundi? Les voici, avec leur cote et leur université.À noter que les cotes des étudiants de l’Université d’Ottawa (UOttawa) fonctionnent différemment des universités québécoises : le maximum est de 10 plutôt que de 4,3.Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de l’UdeS possédant un « diplôme de premier cycle avant le droit » (3,68)Une étudiante de McGillUn étudiant de l’UdeM « avec plusieurs expériences juridiques » (3,67)Un étudiant de McGill (3,38)Un étudiant de l’UdeM (3,6)Un étudiant de McGill (3,37)Un étudiant de l’UOttawa (7,6)Un étudiant de l’UdeM sans expérience juridique (3,5)Un étudiant de l’UQAM (4)Un étudiant de l’UQAM (4,09)Une étudiante de McGillUn étudiant de l’ULaval (3,71)Un étudiant de McGill (3,38)Un étudiant de l’UQAM (4,09)Un étudiant de l’UOttawa avec « plusieurs expériences juridiques » (7,6)Un étudiant de l’UQAM « avec expériences en cabinet et auprès des tribunaux » (4,1)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Un étudiant de l’UQAM (4,09)Un étudiant de l’UQAM (3,91)Un étudiant de l’UdeS (4)Un étudiant de l’UdeS (3,66)Un étudiant de l’UOttawa avec « plusieurs expériences juridiques » (7,6)Un étudiant de McGill (3,38)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (3,5)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (3,67)Un étudiant de l’UdeM avec « expérience de travail pertinente dans le domaine du droit » (3,5)Un étudiant de McGill avec « bac préalable et expériences de travail en contentieux/cabinets » (3.18)Un étudiant de l’UdeS (3,06)Une étudiante de McGillUn étudiant avec expérience (3,35)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeM (4,08)Une étudiante de l’UdeM (3,975)Un étudiant de l’UdeS avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeM avec expérience « et études antérieures » (4)Un étudiant de l’UdeM (4.08)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de McGill (3,37)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM ayant « fait un stage juridique en entreprise et j'ai travaillé dans un gros cabinet un été » (3,67)Un étudiant de l’UdeS avec « expérience juridique » (3,97)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Une étudiante de l’UOttawa (8,230)Un étudiant de l’UdeS (4)Un étudiant de l’UQAM (4)Un étudiant de McGill (3,05)Un étudiant de McGill (3,38)Un étudiant de l’UdeM (3,9)Un étudiant de l’UQAM (4,09)Un étudiant de l’ULaval (3,71)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Un étudiant de l’UQAM (3,91)Un étudiant de l’UdeM (3,73)Une étudiante de McGillUn étudiant de l’UdeM (3,76)Un étudiant de McGill (3,18)Une étudiante de l’UOttawa (8,23)Un étudiant de l’UdeM (3,6)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM (3,9)Un étudiant de l’UdeM (3,67)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Un étudiant de l’UdeM (3,42)Un étudiant de l’UdeS (3,66)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de McGillUn étudiant de McGill (3,38)Un étudiant de McGill (3,37)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM (3,83)Un étudiant de l’UdeM (3,2)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de l’ULaval (3,71)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Un étudiant de l’UdeM (3,67)Un étudiant de l’UQAM (4)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Un étudiant de l’UdeM (3,83)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Une étudiante de l’UdeM (3,97)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM (3,9)Un étudiant de l’UdeS (3,7)Un étudiant de l’ULaval (3,71)Un étudiant de l’UdeM (4,08)Une étudiante de l’UOttawa (8,23)Un étudiant de l’UOttawa avec « plusieurs expériences juridiques » (7,6)Un étudiant de l’UdeM « avec expériences juridiques » (3,3)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de l’UdeM (3,67)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de l’UdeM (3,2)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (3,6)Un étudiant de l’UdeM (3,2)Un étudiant de l’UdeM (3,6)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Une étudiante de l’UOttawa (8,23)Un étudiant de l’UdeS (4)Un étudiant de l’UQAM (4,08)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeS (3,76)Un étudiant de l’UOttawa avec expérience (7,6)Un étudiant de l’UdeM (3,2)Un étudiant de l’ULaval (3,71)Un étudiant de l’UdeM avec expérience juridique (3,352)Un étudiant de l’UdeM (3,5)Un étudiant de l’UQAM (3,91)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Un étudiant de l’UdeM « avec plusieurs expériences juridiques » (3,67)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Un étudiant de l’UdeS « avec expériences en cabinet »Un étudiant de l’UdeS « sans expérience » (3.06)Un étudiant de l’UdeS « avec expériences juridiques » (4)Un étudiant de l’UdeS avec un bac en finance (3,76)Un étudiant de l’UQAM (3,94)Un étudiant de l’UQAMUn étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM (4,06)Un étudiant de l’UdeM (3,6)Un étudiant de l’UdeM (4,08)Un étudiant de l’UdeM (3,64)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeM (3,67)Un étudiant de McGill (3,37)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeS (4)Un étudiant de l’UdeS « avec expériences juridiques » (4)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Une étudiante de l’uOttawa (8,23)Un étudiant de l’UdeM (3,8)Un étudiant de l’UdeM « avec de l'expérience et études antérieures » (3,6)Un étudiant de l’UdeM (3,9)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (4)Un étudiant de l’UdeM (4,08)Un étudiant de l’UdeS (3,97)Un étudiant de l’UdeS (3,66)Un étudiant de McGill (3,37)Un étudiant de l’UdeM avec expérience (3,67)Un étudiant de McGill (3.05)Une étudiante de McGillUn étudiant de l’UQAM (4)Un étudiant de l’UdeSDS Avocats à QuébecUn étudiant de l’UdeM (3,76)