Me Sylvain Rigaud. Photo : LinkedIn

Me, éminent avocat en matière d’insolvabilité et restructuration, se joint au cabinet Woods à titre d’associé.Me Rigaud a quitté le mois dernier Norton Rose Fulbright, après y avoir travaillé pendant plus de 23 ans. Il y occupait la fonction d’associé principal depuis janvier 2016.« Nous sommes très fiers d’accueillir Sylvain au sein du cabinet. Son talent vient complémenter notre groupe d’exception et renforcer notre promesse d’excellence envers nos clients avec certains des professionnels les plus respectés dans le domaine de l’insolvabilité », a notamment déclaré Me, associée directrice.Chez Woods, Me Rigaut contribuera à « consolider » le groupe d’insolvabilité du cabinet. Le Barreau 1991 cumule une trentaine d’années d’expérience dans ce domaine, ainsi que dans les domaines de la faillite et de la restructuration.Cette expérience lui a permis de représenter plusieurs clients, comme des débitrices insolvables, des créanciers, officiers de la Cour, acquéreurs d’actifs, prêteurs temporaires, administrateurs et dirigeants, conseils d’administration et actionnaires.Sylvain Rigaux est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires internationales, et d’un baccalauréat en droit civil et en common law.Il est également membre de l’Institut de l’insolvabilité du Canada, du Turnaround and Management Association, d’INSOL International, de l'American Institute of Bankruptcy et a été le président de la section faillite et insolvabilité de l’Association du Barreau canadien, division Québec.