Me Kloé Sévigny. Source : LinkedIn

Me, du Fonds d’aide aux actions collectives, a remporté la première place du Prix de l’Orateur, révélait récemment un communiqué de presse.Cet événement, organisé par le Jeune Barreau de Montréal (JBM), souligne l’éloquence, la rhétorique et la culture générale des participants.Avec cette victoire, Me Sévigny pourra représenter le Barreau de Montréal au Prix Paris-Montréal qui se tiendra en septembre prochain dans le cadre de la Rentrée des tribunaux montréalais.Elle devrait aussi participer, si la situation sanitaire le permet, au Concours international d’art oratoire de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune. Organisé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), cet événement est censé se tenir en Afrique, en décembre prochain.Source : Jeune Barreau de Montréal / FacebookNotons que Me, de Shadley Bien-Aimé, s'est de son côté imposé pour le volet anglophone du concours.Comme sa consoeur, Me Wilner représentera le Jeune Barreau lors de l’International Debate Championship, à Montréal. Si la COVID-19 le veut, il participera aussi à l’International Oratory Competition, un événement organisé par l’American Bar Association.Le jury de l’édition 2021 était composé de, juge à la Cour d’appel du Québec et de Me. Il était aussi composé de la bâtonnière du Québec, Me, de Me, de Meet de Meset, les gagnants de la précédente édition.Me, de Heritt Avocats, et Me, ont respectivement remporté la seconde place du volet francophone et anglophone du concours.