Mes Joan Feldman, Reid Trautz, Juda Strawczynski et Courtney Troutman, ainsi que Sharon Nelson. Sources : Site web d’Attorney at Work et LinkedIn

Planifiez à l'avance

Fixer des limites

En charge mais de loin

Limitez le temps d'écran

Souper avec un guide de voyage

Découvrez des lieux historiques

Apprenez à cuisiner

Les journées libres sont éloignées et nous déconnectent de l'entreprise

Les jours de concentration sont centrés sur des activités lucratives.

Les journées tampons sont destinées à la préparation.

Des experts en technologie vous donnent quelques conseils pour vous déconnecter du travail et profiter pleinement de vos vacances.Après une longue année en télétravail, comment s’éloigner du quotidien et surtout du travail en congés ?C’est qu’ont demandéetà des experts en technologie pour Attorney at work Me, directeur et fondateur du practice & professionalism center de l’Association américaine des avocats en immigration, vous conseille de planifier vos vacances.Pour avoir un temps de qualité, il faut aussi planifier votre temps libre. Pensez à organiser le voyage et les activités durant le séjour.Selon des experts, la planification des vacances est bénéfique pour la relaxation.Pour vous aider à les organiser, vous pouvez télécharger une ou plusieurs applications mobiles de planification telles que Wanderlog, Culture Trip et Guides by Lonely Planet et Trip Scout.Me, directeur de practice LAWPRO vous donne quatre conseils qui vous permettront de vous déconnecter pendant cette courte ou longue pause.Avant de partir, assurez-vous d’avoir fini vos dossiers les plus urgents et les autres tâches à faire. Vous pouvez utiliser des outils de gestion de calendrier et de projet pour y arriver.En cas d’urgence au bureau, prévenez vos collègues de travail et vos clients avant de partir en vacances.Si vous amenez votre cellulaire ou ordinateur pendant votre séjour, gardez-le éteint et physiquement éloigné de vous. Lorsque vous rechargez vos appareils, évitez de jeter un coup d'œil dans vos courriels.Si vous surfez sur internet pendant vos vacances, fixez-vous un moment pour le faire et une limite de temps stricte. Gardez vos limites pour profiter un maximum du repos bien mérité.C’est le conseil de l’avocate. Si vous avez peur de prendre l’avion, vous pouvez voyager autrement de manière virtuelle. Voici quelques-uns de ses passe-temps virtuels préférés...auteur de guides de voyage et animateur d'émissions populaires sur PBS, vous propose une expérience Zoom intime appelée Monday Night Travel. Vous allez souper avec lui et écouter ses histoires de voyages en Europe.Pendant ce ZOOM, les participants peuvent manger leurs plats locaux en même temps et soumettre des questions. L'inscription préalable est gratuite mais les entrées sont limitées.L’archéologue américainanime des conférences, des séminaires et des sessions de questions-réponses en direct sur son site web ou sur sa chaîne appelée Ancient Rome Live. Vous pourrez visiter Rome avec lui et en apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville., auteur de livres de cuisine, publie régulièrement sur Instagram des recettes, des bons plans italiens, des vins à découvrir.Le présidentet le vice-présidentde Sensei Enterprises Inc. vous conseillent de mettre votre cellulaire en mode avion pour ne pas être dérangé pendant vos congés.Si on essaie de vous joindre par courriel, n’oubliez pas d’activer un message automatique d’absence pour leur en informer.Vous pouvez aussi choisir et autoriser seulement les appels venant de vos proches (par exemple) quand votre téléphone est en mode avion. Les spécialistes vous déconseillent fortement de regarder votre téléphone quand ce mode est activé.Si nécessaire, ils vous conseillent de ranger le cellulaire dans le coffre-fort de l'hôtel ou même de le confier à votre conjoint ou compagnon de voyage. Si vous amenez un ordinateur portable avec vous, vous pouvez vous en servir une ou deux fois par jour dans un temps limité.C’est mieux de se déconnecter pendant quelques heures plutôt que quelques minutes., spécialiste en technologie et directeur de Security +, conseille d’éteindre tous appareils technologiques pendant vos vacances. Donc, oubliez les courriels, les appels, les pensées liées au bureau et même pas même de lecture commerciale légère.Selon sa philosophie, le temps libre est réparti en trois types de journées :En la suivant, cela lui a permis notamment pendant la pandémie de se déconnecter du travail pendant une semaine complète.Par exemple, il a supprimé son compte de messagerie sur son téléphone et il s’est déconnecté de Slack. Son équipe pouvait le joindre en cas d’urgence uniquement via message texte à sa femme.Cette expérience lui a permis de se ressourcer et de reprendre le travail ayant une nouvelle énergie.Il vous conseille de profiter du moment présent et de s'accorder une pause en éteignant les appareils technologiques.Sur ces quelques conseils, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances !