Me Vincent Desbiens. Source: Facebook

Mea été promu directeur du Bureau d’aide juridique en droit de l’immigration à Montréal.« Nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions ! », indique la Commission des services juridiques sur Facebook Me Desbiens travaille au Centre communautaire juridique de Montréal depuis 2017. Sa pratique est axée sur le droit de l’immigration.Auparavant, entre 2014 et 2017, il a acquis de l’expérience en travaillant pour Handfield et associés.« Toutes mes félicitations à mon collègue et ancien associé ! Bravo Vincent ! Cette nomination est amplement méritée ! » a écrit Mesur la page Facebook du cabinet.Me Desbiens a commencé sa carrière chez Monterosso Giroux Lamoureux avocats en tant qu’étudiant, puis stagiaire et enfin avocat. Il a notamment traité des dossiers portant sur le droit criminel et le droit de l’immigration pendant plus de deux ans.Admis au Barreau du Québec en 2011, il détient un diplôme en droit de l’Université de Montréal.