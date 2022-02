Juges recherchés! Photo : Shutterstock

Le ministre de la Justice est à la recherche de candidatures pour deux postes à combler de juge à la Cour du Québec et un poste à combler de juge de paix magistrat.« Cet avis s’adresse aux hommes et aux femmes ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans, inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec », précise le communiqué diffusé le 8 février.Le premier poste à combler à la Cour du Québec vise un siège à la Chambre criminelle et pénale dans la région de Montréal.Le deuxième poste à combler à la Cour du Québec est un siège à la Chambre de la jeunesse avec résidence à Salaberry-de-Valleyfield. Le juge pourrait être appelé à siéger dans les districts de Beauharnois, Iberville, Longueuil, Richelieu et Saint-Hyacinthe.Les juges retenus doivent maîtriser l’anglais.Le juge de paix magistrat recherché sera basé à Longueuil ou « dans le voisinage immédiat ». Il serait également appelé à siéger dans les districts de Beauharnois, Iberville, Longueuil, Richelieu et Saint-Hyacinthe. Il pourrait exercer ses fonctions en personne et à distance.Les candidats ont jusqu’au 25 mars prochain pour soumettre leur candidature.Les dossiers seront évalués par un comité de cinq personnes nommées par le ministre. Pour plus de détails, cliquez ici