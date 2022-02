John Sedgwick. Source: Radio-Canada

Le Canadien de Montréal pourvoit un nouveau poste au sein de son bureau de direction ; le nouveau directeur général,, a promu mercredi dernier l’avocatau poste de directeur général adjoint.Rappelons qu’il est l’un des onze candidats à avoir été rencontré paret son équipe dans le cadre du processus visant à remplacer« Être directeur général adjoint est un honneur et un privilège. J'ai adoré chaque jour passé ici, a déclaré M. Sedgwick lors d’une conférence de presse. Je suis avocat, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué le droit, et je ne suis pas membre du Barreau du Québec. Je n'ai pas non plus de diplôme en droit civil. Je suis impliqué dans le hockey depuis 16 ans, alors je pense que je suis plus qu'un avocat du hockey, je suis un gars du hockey. »John Sedgwick s’est joint aux Canadiens en avril 2013, à titre de directeur des affaires juridiques légales, avant d’être promu vice-président des opérations hockey et des affaires juridiques en juillet 2017.« Je ne sais pas si grand-chose va changer honnêtement. On n'a pas vraiment parlé de tout ça et le groupe n'est pas complet alors on va voir, mais la majorité de mes responsabilités vont rester à peu près les mêmes. Seulement un changement de titre sur mes cartes d'affaires. »Comme directeur général adjoint, les responsabilités de M. Sedgwick comprennent la négociation des contrats de joueurs et l'arbitrage des salaires, la gestion quotidienne et la planification stratégique du plafond salarial, ainsi que la supervision de toutes les questions liées à la convention collective.Le Montréalais d’adoption, né à Toronto, a conclu en rappelant qu’il a été élevé avec une « grande appréciation » des Canadiens de Montréal.« Cela signifie beaucoup. J'ai toujours apprécié l'opportunité de travailler ici. J'ai grandi à Toronto, où j'ai encouragé une autre équipe, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que mon défunt père était originaire de Kingston et qu'il était un grand partisan des Canadiens, alors j'ai été élevé avec une grande appréciation des Canadiens de Montréal », mentionne celui qui est parfaitement bilingue.Avant de se joindre au Canadien, Sedgwick a occupé différentes fonctions au sein du département hockey de la LNH entre 2006 et 2013.Me Sedgwick a été impliqué dans le lancement du Rocket de Laval, où il occupe également le rôle de gouverneur principal auprès de la Ligue américaine de hockey.La promotion de John Sedgwick succède aux nominations de Nick Bobrov, à titre de codirecteur du recrutement, et de Vincent Lecavalier, comme conseiller spécial aux opérations hockey.