Me Grégoire Baillargeon. Source: BMO

C’est un juriste qui sera le futur président de la branche québécoise de BMO.La banque a nommé Mecomme président de BMO Groupe financier pour le Québec. Il devient aussi le vice-président du conseil d‘administration de BMO.Ce barreau 1999 prendra ses fonctions le 1er novembre, en succédant à, qui prendra sa retraite à cette date.Grégoire Baillargeon était jusqu'à présent le directeur général et co-chef de BMO Marché des capitaux au Québec. Il était aussi le responsable des activités de l’équipe banque d’affaires et services bancaires pour les sociétés de BMO dans la province.L'avocat originaire de Québec est entré chez BMO il y a près de 18 ans, après plusieurs expériences en cabinets. Il était spécialisé dans le droit des sociétés et des valeurs mobilières. Il a pratiqué successivement comme associé chez Borden Ladner Gervais, puis chez Winston & Strawn à New York. Avant de rejoindre BMO, il a travaillé comme conseiller juridique sénior chez Telesystem International Wireless.Me Baillargeon détient un baccalauréat en droit de l'université McGill. Il est analyste financier agréé (CFA). Il a été admis au barreau de l'État de New York et à celui du Massachusetts.L’avocat est membre du comité de direction de la section québécoise de l'Institut des administrateurs de société (IAS).Grégoire Baillargeon est le président du conseil d'administration du Musée McCord et de celui de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il fait partie du conseil d'administration du Centraide du Grand Montréal. Il a été durant six ans le président du conseil d'administration du Cercle Canadien de MontréalGrégoire Baillargeon n'a pas souhaité commenter sa nomination.