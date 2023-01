Me Kathy Bergeron. Source: LinkedIn

Mea décidé de quitter Morency pour fonder son propre cabinet baptisé KBE Avocats « Mon envie de fonder mon propre cabinet ne date pas d’hier… J’ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Et puis, j’ai une vision plutôt avant-gardiste par rapport à mon domaine de pratique », confie l’avocate.Ce nouveau cabinet spécialisé en droit de la construction et de l'immobilier est principalement destiné aux personnes et entreprises œuvrant comme propriétaires immobiliers, promoteurs, entrepreneurs, sous-entrepreneurs et fournisseurs de matériaux.Son envie de fonder son propre cabinet part d’un constat du terrain « Ce que je remarque c’est que dans le contexte économique, la clientèle recherche des petits cabinets spécialisés avec des tarifs plus raisonnables. Les clients ne peuvent plus assumer les coûts exorbitants ».D’après Me Kathy Bergeron, l’aspect financier va assurément permettre à son cabinet de se démarquer « Je veux vraiment permettre l’accessibilité à la justice tout en étant rémunéré comme il se doit ».« Les petits cabinets offrent aussi une meilleure écoute. Il y a vraiment une relation collaborative qui s’installe avec le client », ajoute la fondatrice de KBE.Le changement, l’avocate compte également l’apporter à ses collaborateurs. Et pour cause, avec la pandémie, c’est toute la vision du monde du travail qui a changé au sein du milieu juridique. Désormais, les travailleurs cherchent à obtenir une autonomie de façon quotidienne.« Chez KBE Avocats on est conscient de cette réalité donc on veut prioriser l’autonomie et le leadership de nos partenaires et de nos avocats. Je n’impose rien à mes collaborateurs », insiste Me Kathy Bergeron.Dans le cadre de sa pratique, Me Kathy Bergeron intervient et plaide devant tous les tribunaux du Québec dans les litiges de nature civile et commerciale.Celle-ci agit également comme conseil auprès de différents dirigeants d’entreprise et propriétaires d’immeubles locatifs et représente des donneurs d’ouvrage publics et privés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs et fournisseurs dans le domaine de la construction.