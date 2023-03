Me Cynthia Dufour. Source: LinkedIn

Mevient de faire son arrivée chez Delegatus. Avant de rejoindre la firme, celle qui concentre sa pratique en droit commercial et en droit du travail a décidé de quitter le monde de l’entreprise pour se lancer à son propre compte.Cette opportunité de se lancer en solo s’est présentée tout naturellement, « une certaine clientèle est venue m’approcher », confie l’avocate.Et puis très rapidement, Me Cynthia Dufour a senti une réelle nécessité d’avoir du soutien « Je me disais que les mandats sur lesquels je travaillais me rendaient très heureuse mais au niveau de ma pratique, j’avais besoin de support ».La firme Delegatus s’est alors présentée comme l’endroit idéal pour explorer de nouveaux horizons et saisir de belles opportunités.« Il y a un véritable appui pour tout ce qui concerne la formation, les obligations déontologiques chez les avocats et l’analyse des conflits potentiels », souligne Me Cynthia Dufour.Assurément, pour l’avocate, cet accompagnement offert par la firme Delegatus ne fait que bonifier sa pratique.Le défi qui l’anime le plus ? Le mandat de renfort en entreprise, un créneau qu’elle souhaitait absolument développer. « Ce qui me motive, c’est de savoir que je peux aider des entreprises dans de grands dossiers », s’enthousiasme l’avocate.Et pour cause, avec ce type de mandat, l’objectif est d’être rapidement opérationnel et de comprendre les enjeux d’une entreprise nouvelle. « Il s’agit vraiment de flexibilité, d’être capable de s’adapter », insiste Me Cynthia Dufour.Avec ces mandats, l’avocate va pouvoir explorer différentes entreprises et ne plus se cantonner à une seule, comme ce fut le cas au cours de sa carrière.Avant de se lancer à son propre compte, Me Cynthia Dufour a dirigé les équipes juridiques et ressources humaines du Groupe V Média. Elle était membre du comité exécutif de l’entreprise et a contribué à la redéfinition du rôle et des responsabilités des services juridiques et des ressources humaines.Auparavant, elle assurait également la direction des affaires juridiques et des relations de travail de Cavalia, une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine du divertissement à l’international.Mais c’est dans la pratique privée que Me Cynthia Dufour a commencé sa carrière. Celle-ci a fait ses armes chez Miller Thomson au sein de l’équipe de droit corporatif et de droit des affaires.Selon elle, la pratique privée et celle en entreprise sont complémentaires. En cabinet, il y a la possibilité d’avoir accès à un éventail de dossiers, explique l’avocate « Ça permet de se forger une expérience concrète et d’acquérir de nombreux outils et réflexes dans sa pratique ».Ce qu’elle retient de ses expériences en entreprise ? Sans aucun doute, la relation privilégiée avec la direction des entreprises. « Pouvoir échanger avec des gestionnaires, des administrateurs ou même des comptables a vraiment permis de bonifier mon apport au niveau juridique », conclut l'avocate.