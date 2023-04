Guy-François Lamy. Source: LinkedIn

Il s’agit de, ancien directeur adjoint et professeur de droit du travail, de négociation et de rédaction à l’École du Barreau. Il remplace sa prédécesseure Mequi a contribué à la modernisation du programme de formation des futurs avocats.« Quel privilège de pouvoir poursuivre le travail amorcé en 2021, maintenant à titre de directeur de l'École du Barreau! », a-t-il annoncé sur LinkedIn.Avant son arrivée au Barreau, il a occupé les fonctions de procureur et conseiller juridique dans les secteurs publics et privés. Il a aussi agi à titre de directeur des affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec en plus d’avoir été directeur général du cabinet Monette Barakett Avocats.Après plus de neuf années passées à l’École du Barreau, Guy-François Lamy explique l’importance qu’il porte envers cette institution.« L’École du Barreau est une institution qui a une importance déterminante dans l’écosystème juridique. Sa mission est la même que celle du Barreau qui est de protéger le public. Pour ce faire, l’École forme une relève d’avocats qui développe les compétences nécessaires pour l’exercice de la profession tout en portant une emphase particulière sur l’éthique et la déontologie », explique-t-il.Pour le nouveau directeur, l’éthique et la déontologie, la protection du public et le bien public ont toujours fait partie de ses valeurs personnelles. « Ce sont des valeurs qui ont toujours été importantes pour moi et qui ont toujours été présentes dans mes emplois passés, plus particulièrement lorsque j’étais professeur et que je formais la relève », ajoute-t-il.Me Lamy se rappelle son passage en tant qu’étudiant puis professeur à l’École du Barreau. « C’est une institution qui me tient à cœur. J’ai d’excellents souvenirs de mon passage à l’École en tant qu’étudiant, même si c’était stressant! Quand j’ai eu l’opportunité d’y enseigner, j’ai enfin pu voir comment la machine fonctionnait de l’intérieur… Après ça, mon amour pour l’École n’a cessé de grandir », raconte-t-il.Devenir directeur de l’École du Barreau n’a jamais été dans les plans de Me Lamy.« Si vous m’aviez demandé à ma sortie de l’École du Barreau si je voulais devenir un jour directeur de cette institution, je serais probablement parti à rire! C’est vraiment un concours de circonstances qui a fait en sorte que je suis aujourd’hui directeur de l’École », dit-il.Il explique tout de même que ce nouveau poste comble entièrement ses attentes.« Je trouve ça fascinant de voir que je suis à un endroit qui me comble professionnellement et personnellement. Jamais je n’aurais pensé me rendre jusque-là dans ma carrière. Maintenant, lorsque je rencontre des jeunes, je leur dis souvent: “Gardez l’esprit ouvert. Ne faites pas un plan de carrière linéaire avec des œillères parce que vous ne pouvez jamais savoir où les occasions vont vous mener “ », se réjouit-il.Le défi du nouveau directeur sera de déployer dès l’année prochaine un nouveau projet-pilote qui consiste à moderniser le programme de l’École du Barreau.« La prochaine phase est le déploiement du projet. C’est le défi immédiat qui m’attend à l’École et je ne vous cacherai pas que ça me stimule grandement », mentionne-t-il.Le but de ce nouveau programme est d’intégrer l’apprentissage expérientiel chez les étudiants en droit. Il se découpe en deux volets. Les étudiants pourront tout d’abord développer leurs compétences avec des dossiers fictifs dans des cliniques techniques et rencontrer de véritables clients dans des cliniques juridiques.« Ce nouveau programme va aussi pouvoir améliorer l’accès à la justice chez les citoyens. Les étudiants auront accès à une formation très pratique et concrète qui leur permettra d’être appelés à rencontrer des clients, conduire une entrevue, préparer des documents juridiques, des projets de contrats, un acte de procédure, etc… », pointe-t-il.Il ajoute : « Les étudiants seront davantage placés dans des situations authentiques et des situations concrètes. Ça leur permettra aussi de se sentir mieux outillés pour commencer leurs stages. Les étudiants et le public pourront bénéficier de ce nouveau programme », ajoute-t-il.Le nouveau directeur mentionne que son objectif premier dans l’École du Barreau sera de respecter sa nouvelle mission.« On est là pour assurer la formation de la relève tout en protégeant le public. On veut aussi assurer une meilleure préparation au marché du travail à nos étudiants. C’est ce qui m’emballe le plus dans mon nouveau défi », conclut-il.