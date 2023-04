Me Émilie Lavoie. Crédit photo: Lola Bernard

Mea rejoint Bombardier à Montréal le 3 avril dernier.Elle travaillait auparavant déjà dans le domaine manufacturier chez Recochem Inc. depuis décembre 2020, une entreprise dédiée à la formulation, la production, le conditionnement à forfait et la distribution en gros de liquides ménagers et de transport. Elle y était la deuxième conseillère juridique de l’entreprise.Sa nomination actuelle est un retour aux sources puisque juste avant Recochem Inc., Me Lavoie avait déjà travaillé chez Bombardier comme étudiante en droit, stagiaire puis avocate durant deux ans et demi.Elle avait un intérêt pour un retour chez ce groupe international et y était recommandée à l’interne. Son équipe supporte les opérations, ce qui touche à la vente de pièces d’avions et non des avions eux-mêmes, les fusions-acquisitions…Lors de sa première arrivée chez Bombardier, Me Lavoie y a été attirée par son envergure internationale.« C’est une compagnie qui fait affaire partout dans le monde et j’avais le rêve d’être une avocate internationale, explique la Barreau 2018. C’est assez impressionnant de faire des avions, il y a quatre pays au monde qui le font dont le Canada. »La possibilité de voyager l’a également beaucoup interpellée. « Dans mon premier emploi chez Bombardier en tant qu’avocate, je voyageais à New York chaque mois pour représenter la compagnie devant l’autorité qui gère les métros de New York », se souvient-elle par exemple.Alors qu’elle estime que « le soleil brille » pour cette compagnie, elle apprécie aussi d’y travailler, car l’équipe y est multidisciplinaire.« On retrouve beaucoup d’ingénieurs, des gens en communication, en approvisionnement… Il y a vraiment une autre dynamique dans le monde de l’entreprise, on n’est pas seulement avec des avocats ».Si la conseillère juridique n’a rien contre les cabinets privés, elle se sent actuellement plus épanouie dans ce contexte.« On travaille sur des projets intéressants ensemble, on se sent engagé parce que les projets, c’est pour nous et non seulement pour un client, détaille-t-elle. On travaille à faire de nos rêves une réalité, en quelque sorte. »Elle ajoute un autre avantage qui est la possibilité d’évoluer dans des postes différents. Elle a déjà travaillé pour les avions commerciaux, pour les avions d’affaires ou militaires par exemple, et même pour la division des trains.Elle estime ainsi qu’il y a beaucoup de possibilités d’avancements et de changements au sein de la compagnie, et que les mandats y sont variés.Bombardier aviation compte 100 avocats dans le monde, précise-t-elle par ailleurs, dont 80 à Montréal ainsi que douze stagiaires. La métropole québécoise est le siège social de la compagnie.Me Lavoie a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke et a effectué un échange étudiant aux Pays-Bas durant sa troisième année, en droit commercial et international.Celle qui « adore la politique » a aussi participé au Parlement jeunesse du Québec pendant trois législatures et a été sélectionnée pour représenter le Québec en Belgique au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Elle s’est notamment impliquée au sein de l’Association québécoise des jeunes parlementaires.