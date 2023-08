Negar Azmudeh. Source: LinkedIn

L'honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé cette semaine la nomination decomme juge à la Cour fédérale. Elle occupera le poste restant autorisé en vertu de la Loi d'exécution du budget de 2019.« Je souhaite à la juge Azmudeh beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population du Canada en tant que membre de la Cour fédérale », affirme le ministre de la Justice.C’est à l’âge de 18 ans que la juge a quitté l’Iran pour s’installer au Canada. Elle a étudié à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, afin d’obtenir un baccalauréat en français, en histoire et en science politique.Elle a ensuite choisi de réorienter ses études en obtenant un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Elle est inscrite au Barreau de la Colombie-Britannique depuis 1999.Avant de devenir juge, Me Azmudeh a concentré sa carrière en droit de l’immigration et des réfugiés à titre d’avocate indépendante. Elle a par la suite été arbitre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pendant plus de 15 ans.Au cours des 24 dernières années, elle a représenté des personnes devant les tribunaux et les cours du Canada, exercé les fonctions d'arbitre, dirigé des équipes de décideurs et exercé les fonctions de cadre supérieure chargée de l'administration du système d'octroi de l'asile.Elle a aussi fondé le Centre de la qualité de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en plus d’avoir dirigé des initiatives visant à accroître l'efficacité, la qualité et l'uniformité du processus décisionnel.Elle parle couramment les deux langues officielles du Canada, et a rendu des décisions en français et en anglaisLa juge Azmudeh et son partenairesont parents d'un fils de 13 ans, Navid, et d'une fille de 9 ans, Nousha. Ils vivent à Coquitlam, en Colombie-Britannique.