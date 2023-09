Me Nicole Filion. Source: Magistrum

Les 18 octobre prochain de 12h à 13h30, Me, donnera en ligne, dans le cadre des midi-causeries organisées par l’équipe de Magistrum , une formation intitulée : Conseillez judicieusement dans la planification des soins de fin de vie.Cette formation de 1h30 reconnue par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec permettra aux juristes d’être davantage outillés pour conseiller judicieusement dans la planification des soins de fin de vie.« On veut mettre l'accent sur la planification de fin de vie, car c’est vraiment un sujet d'actualité », explique Me, directrice générale de Magistrum.En effet, le projet de loi n°11 adopté le 7 juin 2023 a changé la donne sur ce sujet. Et dans ce domaine, Me Nicole Filion est assurément l’une des spécialistes les plus aguerries. Elle a notamment été amenée à conseiller le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.Parmi les problématiques qui vont être soulevées au cours de la formation, on retrouve le droit à l’autodétermination et à l’autonomie décisionnelle.Les participants vont également être amenés à s’interroger afin de savoir qu’est-ce qu’un « soin » au sens de la Loi?Toutes les questions juridiques qui entourent les soins de vie et les volontés de vie seront aussi abordées par Me Nicole Filion.Enfin, un bref aperçu des nouvelles dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie sera également donné.Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous ici