Pierre Arcand, recruteur juridique, répond à vos questions

La Question au Recruteur

Bonjour Monsieur Arcand,Je voudrais savoir quel est le meilleur moment de l'année pour effectuer une recherche d'emploi ?Cher lecteur,Il n’y a pas de mauvaises périodes pour effectuer votre recherche d’emploi. Ceci étant dit, il y a des périodes qui requièrent plus de patience que d’autres.Il est évident que durant les mois d’été, plus précisément de la mi-juin à la mi-août, les processus d’embauche roulent au ralenti. Les décideurs sont en vacances alors il est souvent difficile de les réunir afin de tenir les entrevues de sélection. De plus, l’économie roulant plus lentement, le sentiment d’urgence est moins présent.Ça ne veut pas dire que personne n’embauche durant l’été. Les gestionnaires prévoyants peuvent utiliser cette période plus tranquille afin de s’investir dans un processus de recrutement et ajouter à leur équipe les éléments qui leur seront utiles en septembre. Mais même dans ces situations, le processus s’avère plus lent qu’à d’autres périodes de l’année.Par contre, malgré ce fait, l’été est une bonne période pour solliciter vos contacts et tenter de rencontrer des employeurs potentiels qui ne seraient pas nécessairement en processus de recrutement. Il est plus facile pour bien des juristes de libérer à cette période là une trentaine de minutes afin de rencontrer un candidat pouvant peut-être les intéresser.Donc ce n’est pas nécessairement une bonne idée de prendre l’été « off » et de démarrer votre recherche en septembre. Je vous suggère plutôt de profiter de la période estivale afin d’affûter vos armes et de parler à vos contacts. Ça ne paiera peut-être pas immédiatement mais cela fera en sorte que votre nom sera déjà sur les listes lorsque la mi-août surviendra. Et qui sait, peut-être qu’un employeur n’ouvrira même pas le poste publiquement car il considérera avoir déjà sous la main un candidat de qualité.Pour les mêmes raisons que durant l’été, la période entre mi-décembre et la mi-janvier est aussi plus tranquille par contre certains postes sont affichés à la mi-décembre dans le but de tenir les entrevues de sélection au retour des fêtes. Par conséquent, il est utile de garder un œil ouvert sur les affichages mais peut-être limiter la sollicitation d’entrevues.Outre ces deux moments de l’année, le reste du temps les processus roulent à plein régime avec, selon les industries, des pics en août/septembre et janvier/février. Ces pics étant, par ailleurs, principalement dus aux périodes de vacances les ayant précédés.Je termine en vous soulignant que se trouver un emploi reste souvent majoritairement une question de timing et que la seule façon de maximiser ses chances d’arriver au bon moment est d’appliquer la loi des grands nombres.On dit souvent - et ici j’émets une réserve car je trouve ces chiffres un peu exagérés - qu’il faut envoyer 10 CV pour obtenir une entrevue et faire 10 entrevues avant d’obtenir un poste. Que ce soit vrai ou non, il demeure que plus vous contacterez de monde, meilleures seront vos chances et ce, peu importe le moment de l’année.J’espère que ma réponse vous sera utile et je vous souhaite une belle semaine.Chaque semaine, le recruteur juridique Pierre Arcand répond à une question posée par vous, chers lecteurs.La Question au Recruteur de la semaine est choisie parmi toutes celles reçues sur le site. Toutes les questions sont bonnes pour autant qu’elles concernent votre carrière de juriste.s'est spécialisé en recrutement juridique après avoir pratiqué le droit pendant une douzaine d'années. Ayant été associé au sein de cabinets boutiques ainsi que d'un important cabinet de Montréal, il connaît bien la communauté juridique et les enjeux reliés à la pratique du droit tant en cabinet qu'en entreprise. Arcand et Associés, une entreprise spécialisée dans le recrutement de cadres et de professionnels, a été fondée en 1999. Pierre Arcand et son équipe apporte un soutien professionnel tant aux entreprises qu'aux cabinets qui cherchent à recruter les meilleurs candidats disponibles.