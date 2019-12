Le notaire Michel Perreault et l’avocat Vincent Perreault. Photo : Site Web de Michel Perreault et de Ratelle Avocats & Notraires

De février à avril, Ratelle avocats et notaire offrira une formation « La pratique du droit corporatif » à l’Hôtel Plaza Québec.Cette formation, qui sera offerte par le notaireet l’avocat, s’étale sur cinq jours, répartis en trois blocs.« On s’adresse à des gens qui ont un intérêt pour le droit corporatif, mais qui n’ont pas eu la chance de le pratiquer, explique Vincent Perreault. C’est l'occasion pour les gens qui ont des connaissances plus théoriques d’améliorer leur compréhension de ce droit. »La formation aura lieu le 20 et 21 février, 29 et 20 mars ainsi que 10 avril.Lors de la première journée, il sera question d’organisation et de constitution de société par actions, ainsi que du fonctionnement d’un modèle de capital-actions.Au cours de la deuxième seront abordés les fusions verticales simplifiées, horizontales simplifiées et ordinaires, de la continuation des importations et exportations, de la correction de statut ainsi que de gel et de réorganisation.Pendant la troisième séance, on abordera la liquidation, la dissolution, la reconstitution ainsi que la convention unanime des actionnaires, tandis que lors de la quatrième, on discutera entres autres d’achat, d’échange d’émission et de transfert d’actions.Finalement, la séance finale portera sur les mises à jour administratives, les assemblées annuelles, l’examen du livre de la société et l’Agenda de clôture.En prime, les deux conférenciers offrent un accompagnement professionnel d’une durée de six mois aux participants.« Si les participants potentiels ont des questions, ils peuvent nous appeler, et dans la mesure où nous sommes en mesure d’y répondre, nous le feront gratuitement. »Vous hésitez toujours à participer à la formation? Vincent Perreault vous invite à lui donner un coup de fil!« Ça me fera plaisir de parler aux gens qui ont des craintes, question d’évaluer avec eux s’ils pourraient en tirer intérêt. L’idée c’est de permettre à tous de devenir meilleur en droit corporatif », conclut-il.Pour plus de détails sur cette formation, cliquez ici