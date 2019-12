my dad took over my hamster once i went back to college and ended up getting really attached and today he escaped and this goes to prove how truly pure my father is pic.twitter.com/JmTJl6jFBI — Steph Veerman (@stephyj725) November 25, 2019

follow up: He did find him!!! pic.twitter.com/ObHSSmI4UU — Steph Veerman (@stephyj725) November 26, 2019

Un avocat américain est récemment devenu viral sur les réseaux sociaux bien malgré lui après que sa fille eut relayé ses mésaventures avec le hamster familial sur Twitter.L’étudiantea publié une série de capture d’écran échangés avec son père alors que le hamster a pris la fuite et était introuvable.« Mon père a repris mon hamster une fois que je suis retourné à l'université et a fini par devenir vraiment attaché et aujourd'hui il s'est échappé et cela prouve à quel point mon père est vraiment pur », a écrit l’étudiante en partageant son historique de conversation avec son père.« Appelle-moi dès que tu vois ceci. C’est une urgence. »« Je suis tellement désolé, je vais le chercher toute la journée. »« Je ne me pardonnerai jamais s’il ne revient pas. »« Si je ne le retrouve pas aujourd’hui, je vais prendre congé demain pour continuer à le chercher. »Stephanie a alors tenté de dédramatiser la situation. « Papa, c’est juste un hamster et je ne te blâme pas DU TOUT. Tu ne devrais pas manquer le travail, t’es un avocat et c’est un hamster. »L’avocat a ensuite placé de la bouffe et des jeux pour le hamster sur le plancher, avec de la farine pour voir les traces du rongeur.La bête a finalement été retrouvée, a plus tard informé l’étudiante.Tout est bien qui finit bien!