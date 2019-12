Christie McLeod, étudiante de l’école de droit Osgoode Hall. Photo : Twitter de Christie McLeod

Plus de 450 étudiants et professeurs de droit de 18 universités canadiennes, dont l’Université de Montréal, l’Université McGill et l’Université d’Ottawa, ont signé une lettre ouverte adressée au premier ministre, lui demandant des actions concrètes contre la crise climatique.La lettre a été écrite par, une étudiante de l’école de droit Osgoode Hall.« En tant que Canadiens qui étudient ou enseignent le droit, nous comprenons le rôle de la législation pour informer et justifier l'action gouvernementale », est-il écrit dans la lettre.Les signataires exigent que le gouvernement fédéral adopte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050 qui « respectent les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, et de légiférer ces objectifs parallèlement à des objectifs quinquennaux provisoires pour guider les efforts de réduction. »Christie McLeod fait présentement une maîtrise dont la thèse porte sur les cibles canadiennes de réduction des GES. Elle a expliqué à The Lawyer’s Daily que le fait de lire quotidiennement des rapports scientifiques sur les changements climatiques l’a motivée à écrire cette lettre.« C'est vraiment décourageant de passer ses journées à lire ce qu’on doit faire (contre les changements climatiques), puis à comparer ça à ce que nous faisons au Canada », a-t-elle expliqué.Parmi les signataires québécois de la lettre, notons les professeurs de l’Université McGillet