Me Valérie Boucher. Photo : Site Web de Fodago

Me, avocate et associée chez Lavery depuis 2000, passe chez Fortier D’Amour Goyette.« Au niveau de l’équilibre vie personnelle et professionnelle, ce choix me permet de gagner du temps et d’éviter les soucis liés au trafic, tout en poursuivant une pratique stimulante en droit des affaires », a confié l’avocate d’expérience à Droit-inc.La Barreau 1999 pourra s’appuyer sur une grande équipe en droit des affaires, dit-elle, tout en assumant le rôle de mentor auprès de jeunes avocats du cabinet.« La décision de quitter Lavery a bien sûr été difficile à prendre parce que je quitte un cabinet qui a une excellente réputation, au sein duquel j’ai œuvré pendant près de 20 ans… Ces années ont été riches de beaux mandats et de belles relations avec mes pairs, des gens que je respecte, que j’aime et avec qui je garde assurément contact. »Me Boucher a fait ses études de droit à l’Université McGill, obtenant son baccalauréat en 1997. Elle était jusqu’en novembre administratice et secrétaire du conseil d’administration de Finance Montréal - La grappe financière du Québec.