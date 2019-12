Me Ian Mill, a mis une partie de sa collection de bouteilles de vin d’une valeur estimée à 14,7 M$ CAN aux enchères. Photos : Site Web de Blackstone Chambers et Shutterstock

Un associé du cabinet Blackstone Chambers à Londres,, a mis une partie de sa collection de bouteilles de vin d’une valeur estimée à 14,7 M$ CAN aux enchères à New York.L’avocat spécialisé dans les sports et le divertissement, a fait déplacer plus de 6000 bouteilles pour la vente qui a eu lieu au restaurant décoré de trois étoiles Michelin, Le Bernardin, rapporte Legal Cheek.Intitulée « The Collection of Ian Mill QC », l’enchère était composée de bouteilles dont les prix variaient de 250-450 $US, pour une bouteille de trois litres de Benjamin Leroux, à un prix de 60 000-90 000 $US pour une caisse de Corton Charlemagne Coche-Dury 2005.La vente la plus chère de la journée, comprenant une commission de 23,5% à l’organisateur de l’enchère Zachys, était de 74 100 $US pour six magnums de Chambertin Clos de Bèze Armand Rousseau 2005.Ian Mill couvre le droit commercial, la propriété intellectuelle, le sport et les médias. Au fil des ans, il a notamment représentéet Radiohead. Il est également restaurateur avec une participation dans le restaurant chic de Cabotte, et selon les encanteurs de vin, Zachys prévoit d'ouvrir son propre restaurant dans le Wine Country de Californie.Mill a acheté les vins de sa collection auprès de marchands britanniques ou de maisons de vente aux enchères basées à Londres, à partir de 1985. Zachys décrit cette histoire comme « sûrement l'une des histoires de collection de vins les plus convaincantes jamais écrites ». Le vin lui-même a été étiqueté « l'une des plus importantes collections de vins fins, et en particulier de Bourgogne fin, qui a été mise sur le marché au cours de la dernière décennie. On pourrait même dire du siècle ».