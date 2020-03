Jonathan Tétrault. Photo : LinkedIn

n’est pas resté longtemps au chômage.Arrivé en grandes pompes au Cirque en janvier 2016 à titre de Président et chef de la direction des affaires dans la foulée de l’acquisition de l’entreprise par un groupe d’investisseurs institutionnels, l’avocat vient de prendre les commandes de Sagard Holdings.Me Tétrault sera responsable de développer les activités de la filiale de Power Corp en Amérique du Nord, mais également en Europe. Il sera l’un des quatre associés directeurs qui dirigent le fonds d’investissement.Il arrive en poste alors que le gestionnaire d’actifs est en pleine ronde de financement pour un fonds dédié à l’innovation pharmaceutique. Les divers fonds d’investissements de Sagard sont présents dans le crédit privé, les redevances liées au secteur de la santé, le capital de risque et le placement privé.Jonathan Tétrault pourra mettre à contribution tout un bouquet de connaissances et d’habiletés.Au Cirque, il était responsable de toutes les opérations en plus d’assurer le développement de l’entreprise. Au quotidien, il supervisait l’équipe responsable de la vingtaine de spectacles permanents et en tournée à travers le monde.Parmi ses projets laissés sur sa table de travail on compte des parcs thématiques, des centres d’amusement familial et la production de contenu média. La volonté était de diversifier l’offre du Cirque au delà des spectacles, ainsi que de la rendre moins dépendant du marché de Las Vegas qui compte six spectacles permanents du Cirque qui doivent remplir 9 000 places chaque soir.Me Tétrault avait également été chargé par les actionnaires de contrôle de créer une culture d’entreprise plus axée sur le rendement et la reddition de comptes. C’était un choc pour une organisation pour qui la création et l’originalité étaient des valeurs fondamentales qui primaient souvent sur les considérations financières.Tout au long de 2019, il avait également piloté le dossier de l’entrée du Cirque en bourse qui visait à recueillir au moins 500 millions de dollars auprès d’investisseurs canadiens et américains.Toutefois, le projet a été abandonné en novembre car, selon les conseillers financiers du Cirque, les marchés boursiers n’étaient pas favorables à ce premier appel public à l’épargne qui aurait également permis aux investisseurs actuels de monétariser une partie de leur participation.Me Tétrault a débuté sa carrière chez Borden, Ladner, Gervais avant de faire un détour de deux ans à la firme comptable Andersen qui a été sa plate-forme pour intégrer McKinsey, la grande firme de conseils stratégiques.Chez McKinsey il a gravi rapidement les échelons pour devenir associé et responsable du bureau de Montréal, ainsi que leader canadien pour le groupe de pratique des services financiers.Il est détenteur d’un diplôme de droit de l’université de Montréal et d’un MBA de l’université d’Oxford.