Claudia P. Prémont et Philippe Cantin deviennent juges. Photos : Site Web de Brodeur, Prémont, Lavoie et archives

etaccèdent à la magistrature. Le ministre de la Justice David Lametti les a nommés juges de la Cour supérieure du Québec pour le district judiciaire de Québec.Jusqu’alors associée chez Brodeur, Prémont, Lavoie, Claudia P. Prémont remplace, devenu juge surnuméraire l’automne dernier. Elle est bien connue du milieu juridique pour avoir siégé comme bâtonnière du Barreau du Québec de 2015 à 2017, succédant à Me. Elle avait aussi été bâtonnière de Québec en 2007.Pratiquant en droit de la famille, Me Prémont était également médiatrice et autrice d’oeuvres de référence dans le domaine.Barreau 1990, elle a débuté sa pratique au sein de Gagnon, de Billy, Cantin, Martin, Beaudoin, Lesage, maintenant Lavery. Elle a joint Tremblay Bois en 1996, et avec sa collègue, elle a fondé le cabinet Brodeur, Prémont, Lavoie en 1999.Philippe Cantin a pour sa part été nommé en remplacement de, devenu juge surnuméraire le 1er décembre dernier. Barreau 1997, il pratiquait en droit civil, de la responsabilité professionnelle médicale, du droit disciplinaire, du droit administratif et du droit des assurances.Depuis 2007, Me Cantin était associé chez McCarthy Tétrault à Québec. Il est l’époux de Me, associée-directrice de Norton Rose Fulbright dans la Vieille-Capitale.Du même souffle, le ministre David Lametti a nommé un nouveau juge en Ontario et trois autres en Alberta.associé-fondateur de Forget Smith Barristers à Ottawa, est nommé juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.etsiégeront à la Cour du banc de la Reine d’Alberta.L’honorable Hayes-Richards siégeait auparavant à la Cour provinciale de l’Alberta. Me Whitling était avocat d’appel chez Aloneissi O’Neill Hurley O’Keefe Millsap Liberty Law à Edmonton tandis que Me Leonard était procureure fédérale en chef adjointe au Service des poursuites pénales du Canada à Edmonton.