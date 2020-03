American Lawyer rapporte que Faegre Drinker Biddle & Reath a pris cette décision après avoir appris qu’un participant à un séminaire qui s’est tenu à son bureau de Washington avait été testé positif pour le coronavirus.Le cabinet emploi 158 avocats à son antenne de Washington, mais le problème est que plusieurs de ces avocats ont circulé dans le réseau de la firme dans les semaines qui ont suivi le séminaire.Aucun d’entre eux n’a testé positif pour le virus, pas plus que leurs collègues dans le réseau. Dans un communiqué Faegre Drinker Biddle & Reath indique toutefois que le bien-être de ses employés, de ses clients et de ses partenaires est primordial et que cette mesure est justifiée par le risque encouru.Faegre Drinker Biddle & Reath a 19 bureaux aux États-Unis, deux en Chine et un à Londres. La firme se spécialise en droit environnemental, en droit du travail et en droit immobilier et de la construction.