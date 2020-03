Trois procureurs en quarantaine. Photo : Shutterstock

Un procès civil a été suspendu au palais de justice de Montréal après qu’un témoin soit passé à la barre en présentant des symptômes du covid-19, relate le Journal de Montréal.L’individu en question toussait au moment de son témoignage, mercredi. Il a ensuite annoncé aux avocats qu’il revenait d’Italie, pays qui est à ce jour le foyer le plus virulent de l’épidémie après la Chine. Un fait qu’il n’avait signalé à personne avant son arrivée…Le juge a pris la décision de renvoyer le témoin chez lui pour limiter les potentiels risques de contamination et le procès a immédiatement été suspendu jusqu’à nouvel ordre.Le mal étant déjà fait, trois procureurs ont dû être placés en quarantaine dès jeudi. Ils doivent attendre les résultats du test qui va être effectué sur le témoin : si celui-ci n’a pas contracté le coronavirus, ils pourront revenir travailler à la cour.Le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice ont assuré suivre la situation de très près. Les palais de justice sont demeurés ouverts jusqu’à présent, mais la magistrature doit décider aujourd’hui si les procès avec jury sont annulés.