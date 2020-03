Me Yvan Bujold et Isabelle Côté. Photo : Courtoisie

Aux côtés de Me Yvan Bujold : Bernard Larocque de Lavery, Nick Rodrigo de Davies, et Frédéric Gilbert de Fasken. Photo : Courtoisie

Grand Canyon Cedar Ridge. Photo : Courtoisie

Me, avocat associé et propriétaire du bureau de Cain Lamarre à Rimouski, a été nommé à titre de Fellow de l'American College of Trial Lawyers (ACTL) le 7 mars dernier. La cérémonie d’intronisation s’est déroulée lors de l’assemblée bisannuelle de l’organisation à Tucson en Arizona.Cette année, trois autres avocats ont été reçus aux côtés de Me Yvan Bujold :de Lavery,de Davies, etde Fasken.L’American College of Trial Lawyers est la plus importante association d’avocats plaideurs en Amérique du Nord. Seule une poignée d’avocats sont acceptés à titre de fellow chaque année. Il est encore plus rare qu’un avocat pratiquant à l’extérieur des grands centres soit sélectionné!Me Yvan Bujold est d’ailleurs le 4e avocat de Cain Lamarre à recevoir cet honneur, aprèsetDroit-inc a joint le Barreau 1983 alors qu’il profitait de vacances bien méritées au Grand Canyon après la cérémonie.Me Bujold : Je ne pourrais pas vous dire! Je sais qu’il y a un nombre maximum de candidats qui peuvent être reçus, et il y a un nombre de nominés qui ne peut pas dépasser le 1 % de tous les avocats du Québec.En fait, on ne participe pas au processus de nomination. Ça se fait hors de notre connaissance. Ce sont des tiers, des collègues de travail, ça peut même être des juges qui peuvent proposer notre candidature.Les éléments qui sont retenus sont les qualifications professionnelles, bien entendu, la probité, l'honnêteté, ça c'est nécessaire et obligatoire pour tous les avocats, mais également des règles d’éthique très très importantes et l'obligation de respecter la déontologie entre collègues, devant le juge, etc.Les propositions sont ensuite analysées par le comité des candidatures, qui est un comité du chapitre québécois de l’American College of Trial Lawyers. Ensuite il y a des recommandations, qui sont à nouveau analysées par le siège social de l’ACTL.J’ai reçu un appel à la fin du mois d'octobre dernier du président du chapitre québécois de l’ACTL, Me Bernard Amyot.C’est un processus qui se fait complètement hors de notre connaissance, sans qu’on soit consulté à quelque étape que ce soit, et bien entendu on ne peut pas publiciser cette nomination, on ne peut pas non plus en discuter sauf avec nos amis proches avant d'avoir été officiellement nominé lors d’un des congrès de l’ACTL.On apprend au téléphone que nous avons été nominés. On doit être présent pour confirmer la nomination. Dans mon cas, c’était le 7 mars dernier à Tucson.On peut quand même en parler à l’intérieur du bureau, mais on ne peut pas le publiciser à l'extérieur du bureau.J’ai été surpris, et heureux, bien entendu. Je ne m'y attendais pas du tout!Non, pas du tout! Ce ne sont pas des choses auxquelles on peut s'attendre compte tenu de la façon dont le processus fonctionne. Je ne vois pas comment on peut solliciter cette nomination. Alors j’ai été surpris, mais heureux.J’étais particulièrement heureux, parce que dans le cabinet où je pratique, l’avocat senior qui m’a engagé en 1983, André Perreault Casgrain, était lui-même fellow de l’American College of Trial Lawyers.C'était un des très rares fellows qui exerçait à l'extérieur des grands centres. Me Casgrain a fait toute sa pratique du droit dans la grande région du Bas-St-Laurent.Oui, mais en pratiquant comme moi-même même dans les grands centres, Montréal, Québec ou ailleurs.C’est impressionnant, hein! Tous les nominés ont été reçus fellows le lors d’un banquet. Il y a eu un serment auquel on doit adhérer collectivement.On a des activités qui sont réservées aux nominés, on a eu des conférenciers qui nous expliquaient le processus qui nous permet de devenir fellow de l’American College, des forums, des lunchs où la collégialité est toujours présente.Honnêtement, pas grand chose. (Rires)Dans ma vie quotidienne, c'est un honneur. C’est le fun d’obtenir cette reconnaissance. Ce qui est intéressant, cependant, c’est que ça nous permet également d'assister aux rencontres et activités de l’American College of Trial Lawyers.Ça nous permet de rencontrer des avocates et avocats, des juges de partout en Amérique du Nord, et d'assister à des échanges, à des discussions, à des conférences, et de côtoyer la réalité de la pratique non seulement du Québec et du Canada, mais de partout en Amérique du Nord.