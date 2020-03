Me Marc Lesage est associé. Photo : Site Web de Dentons

Dentons vient d’accueillir un nouvel avocat dans le groupe de droit fiscal de son bureau de Montréal : Mea en effet rejoint le cabinet à titre d’associé début 2020.Membre du Barreau du Québec depuis 1995, Me Lesage fera profiter l’équipe de juristes de son expérience en matière de litiges fiscaux.« Marc possède une expérience unique de plus de 25 ans, qu'il a acquise tant dans le secteur public que privé, et jouit d'une solide réputation au sein des communautés juridique et d'affaires », souligne Me, associé directeur du bureau de Montréal, sur le site du cabinet.Cet avocat fiscaliste de renom est capable de traiter de dossiers juridiques complexes touchant à l’impôt sur le revenu et aux taxes à la consommation, et conseille de nombreux clients sur les questions fiscales.Il a eu l’occasion au cours de sa carrière de plaider devant la Cour canadienne de l’impôt, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec.Titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Montréal, d’un baccalauréat en droit civil de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal, Me Lesage donne souvent des conférences pour partager son expertise en droit fiscal et il est également l’auteur d’un ouvrage sur la Loi sur les impôts du Québec.« Je suis ravi qu'un avocat de la trempe de Marc, qui cherche constamment à fournir des services et des conseils de la plus grande qualité qui soit aux clients, ait choisi notre cabinet pour entamer un nouveau pan de sa carrière », poursuit Me Morency.