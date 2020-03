Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec

Nous vous souhaitons une excellente nouvelle semaine, dans les circonstances. Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour votre capacité d’adaptation à la situation exceptionnelle que nous vivons. Nous émettrons dorénavant nos bulletins au fur et à mesure que l’actualité le commandera.Voici les nouvelles du jour :: Vous trouverez le tableau mis à jour ICI . Selon ces informations, il semble que des mesures s’appliquent à toutes les formes juridiques de bureaux d’avocats - société par actions, société en nom collectif, etc.: Le 26 mars dernier, dans un dossier en matière familiale à Trois-Rivières, l’honorable juge Clément Samson de la Cour supérieure a tenu une audition avec témoins... toute virtuelle. Les avocats, les témoins et le juge étaient tous à distance, et pouvaient se voir et s’entendre par le biais de leurs tablettes ou téléphones. Selon toute vraisemblance, il s’agit d’une première historique pour les tribunaux de droit commun au Québec. Félicitations à tous ceux qui y ont participé.: Les notaires peuvent maintenant en faire davantage par moyens technologiques. Voyez l’arrêté ministériel ICI . Nous nous attendons à des lignes directrices de la Chambre des notaires aujourd’hui ou demain.: La signification par huissier peut maintenant se faire plus aisément par moyens technologiques. Voyez l’arrêté ministériel ICI . Contactez vos huissiers pour plus de détails.: Vous trouverez ICI l’arrêté ministériel concernant la possible suspension d'ordonnances de visites supervisées.: Nous avons transmis ce message aux étudiants, cliquez ICI pour le lire.Pour la pratique dans les tribunaux, nous vous invitons à suivre l’information en continu sur notre site Web. N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Bâtonnier du Québec