Me Matthew Liben

Mea passé toute sa carrière chez Stikeman Elliott : il y est entré alors qu’il était encore étudiant en droit à McGill en 2001!Me Liben s’y est spécialisé en litige, et a plaidé devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec et la Cour fédérale du Canada. Stikeman s’en est fait un associé.L’histoire d’amour est maintenant terminée entre Me Liben et Stikeman.Le voilà associé chez Blakes, Cassels & Graydon depuis décembre dernier, auquel il apporte son expertise en arbitrage, immobilier commercial, litige et règlement des différends, litiges en assurances, plaidoirie en appel, règlement de différends en construction et restructuration et insolvabilité.Bilingue et représentant de grands clients autant au Canada qu’en Europe, notamment à Londres, ce Barreau 2003 est d’ailleurs recommandé dans le répertoire The Legal 500 Canada 2019 dans la catégorie Assurance.Belle prise pour Blakes!