Me Marie-Josée Crête

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dre Diane Francoeur, est heureuse d’annoncer la nomination de Me, à titre de directrice des Affaires juridiques et de la négociation (DAJN).Depuis 2006, Me Crête œuvrait dans des fonctions similaires au sein de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).Auparavant, elle a fait partie des équipes de direction de l’ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) et de l’Association des optométristes du Québec (AOQ).Me Crête compte plus de 20 ans d’expérience en organisation au cours desquelles elle s’est familiarisée avec de nombreux enjeux politiques, économiques et sociaux.Me Crête a été reçue au Barreau en 1995, a obtenu sa licence en droit civil de l’Université d’Ottawa et est titulaire d’un Baccalauréat en sciences politique de l’Université de Montréal.Elle jouit de la reconnaissance de ses pairs, ayant reçu en 2018 le Prix ZSA dans la catégorie service juridique de taille petite et moyenne. ZSA est plus grande agence de recrutement juridique au pays.