John Gillespie aurait incité de jeunes femmes qu’il représentait à se prostituer pour couvrir les frais d’avocats.

Un criminaliste floridien de 71 ans a été arrêté samedi dernier pour avoir utilisé sa pratique juridique afin de recruter des clients au sein du cercle de prostitution qu’il gérait chez lui, révèle L’ABA Journal.aurait incité de jeunes femmes qu’il représentait à se prostituer pour couvrir les frais d’avocats.C’est un ancien employé de son cabinet qui a sonné l’alerte : il devait aider Me Gillespie à recruter des femmes et des filles pour en faire du trafic sexuel.L’avocat proxénète a été arrêté à un hôtel alors qu’il pensait rencontrer une jeune fille de 16 ans. Me Gillespie aurait prévu lui donner 100 $ pour des services sexuels, et ensuite l’inciter à venir habiter chez lui. La jeune fille était en fait un agent d’infiltration.Le criminaliste avait publié plusieurs publicités sur des sites d’escortes au sujet de femmes qui vivaient chez lui.Il conservait un pouvoir sur elles grâce aux frais d’avocats qu’elles lui devaient, au loyer qu’il leur faisait payer, et aux drogues qu’il leur faisait consommer avant et après les actes sexuels avec ses clients.Lors de sa première audience en cour, Me Gillespie a prétendu seulement vouloir aider la jeune fille qui était en fait un agent de police.