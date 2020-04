Me Rhéal Éloi Fortin. Source : Dunton Rainville

L’associé au bureau de Saint-Jérôme de Dunton Rainville Meest élu au poste de vice-président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, annonce le cabinet sur son site web.Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne examine les projets de loi, les politiques, les programmes et les dépenses du ministère de la Justice et de ses six organismes fédéraux.Me Fortin s’est joint à Dunton Rainville en 2017. Il a auparavant fondé le cabinet Bissonnette et Fortin en 1993, et été bâtonnier du Barreau de Laurentides-Lanaudière durant l’année 2013-2014.L’avocat et député de Rivière-du-Nord mène sa pratique en droit civil et commercial depuis son admission au Barreau en 1989. Me Fortin est aussi médiateur civil et commercial.