Seth Harding. Photo : NYPost

, un jeune américain surdoué, pourrait bien marquer l’histoire de l’Alabama.Le jeune homme enchaîne en effet les exploits : âgé de 19 ans, diplômé du secondaire à l’âge de dix ans, il est sur le point de terminer ses études universitaires en droit.« Depuis les 100 dernières années, personne n’a jamais tenté de terminer son barreau à l’âge de 19 ans. Je serai le premier », confie-t-il fièrement, selon WSA 12 News.En attendant, le plus difficile reste à faire : le jeune homme prépare son barreau intensément, ayant même pris l’initiative de s’inscrire à des cours préparatoires.« J’ai commencé avec l’un des examens préparatoires les plus difficiles, et j’ai tout de même obtenu une note de passage lors de mon premier essai », toujours selon les informations de WSA 12 News.Enfin, pas question de laisser le succès lui monter à la tête. M. Harding espère réussir, au fond, pour devenir la meilleure version de lui-même, comme il se plaît à le déclarer :« Quand j’aurais réussi mon barreau, je pratiquerais le droit à titre d’avocat. Mon prochain objectif est d’être le meilleur avocat possible et de servir mes clients le mieux possible ».