Des avocats paient pour entarter des associés! Par : Florence Tison | Le : 2020-06-01 12h00



Ce cabinet a trouvé une façon rigolote d'amasser des fonds pour une banque alimentaire...



Le nouveau coronavirus coûte des emplois à toute la population, et un peu de l’esprit d’équipe qui régnait dans les bureaux d’avocats avant le confinement.



Ce cabinet de Los Angeles a tenté de régler ces deux problèmes d’un seul coup, pour le plus grand plaisir de ses avocats.



Afin d’amasser des fonds pour Food From the Bar, une campagne de financement des bureaux d’avocats californiens pour une banque alimentaire de Los Angeles, le cabinet Greenberg Glusker a eu l’idée de faire payer ses avocats pour que les associés de leur choix se fassent entarter : « Pie a Partner ».



Si l’associé sur lequel des avocats ont misé refuse de se soumettre à la tarte à la crème (à raser, pour ne pas gaspiller de nourriture), il n’a qu’à doubler le montant amassé pour éviter de se faire entarter.



Évidemment très enthousiastes, les avocats de Greenberg Glusker ont amassé plus de 10 000 $US en moins d’une semaine, ce qui a permis de renflouer une banque alimentaire… et de renforcer les liens entre collègues, même à distance.





Source : YouTube/Greenberg Glusker LLP.