Me Catherine Nicol. Photo : Dunton Rainville.

Me Alexandre Boisjoly-Rivest. Photo : Dunton Rainville.

Deux nouveaux avocats font leur entrée chez Dunton Rainville!Le cabinet a recruté Meà son bureau de Saint-Jérôme, et Meà Montréal.Voici ce que l’on sait à leur sujet.Au début de sa carrière, Me Nicol s’est illustrée en droit matrimonial en représentant une vaste clientèle devant la Cour supérieure du Québec. Au bureau de Saint-Jérôme de Dunton Rainville, c’est principalement en litige civil et commercial qu’elle poursuivra sa pratique.« Intègre et professionnelle, elle est toujours à la recherche de la solution la plus efficace et économique afin de régler vos différends, indique le cabinet sur son site web. Privilégiant les modes alternatifs de règlement à l’amiable, elle saura vous guider en toute transparence tout en défendant le meilleur de vos intérêts. »Le Barreau 2019 connaît déjà les Laurentides : elle participe activement auprès d’initiatives communautaires de la région en défense des droits pour une clientèle plus vulnérable.Frais embauché à la suite de son stage du Barreau au sein du cabinet, Me Boisjoly-Rivest travaillait auparavant en tant qu’agent de conformité à la Banque Laurentienne. L’ancien de l’UQAM pratique maintenant principalement dans le secteur du droit du travail et de l’emploi.« Fort de ses expériences professionnelles variées, il conseille judicieusement ses clients de façon à répondre efficacement à leurs besoins et à leurs attentes, souligne le cabinet. Sa rigueur et son dévouement lui permettent de représenter ses clients au mieux de leurs intérêts. »Dans le cadre de son travail, le Barreau 2020 sera « appelé à conseiller des employeurs dans des questions se rapportant à tous les aspects du droit de l’emploi, des relations du travail et de la santé et sécurité au travail », indique Dunton Rainville.