Me Mylène Lemieux. Photo : JBM.

Avocats et avocates, à vos claviers!Le JBM a annoncé le retour de son Programme de Bourse de démarrage de cabinet.D’une valeur de 20 000$, cette bourse, comme son nom l’indique, vise à aider de jeunes avocats et avocates à se lancer en entrepreneuriat ; bref, à les aider à démarrer leur cabinet.Mais attention : il faut être un « jeune » avocat, c’est-à-dire culminer 10 ans et moins de pratique pour être éligible.« Cette initiative du JBM vise à soutenir de jeunes avocats entrepreneurs dans la réalisation de leur projet de démarrage de cabinet. Ce Programme prend une importance d’autant plus significative dans le contexte actuel de crise sanitaire et des conséquences économiques qui en découlent. Nous sommes heureux de pouvoir renouveler cette Bourse en 2020 et de rester présents pour soutenir les jeunes avocats entrepreneurs dans ce contexte plus difficile », a déclaré Me, présidente du JBM.Selon le JBM, un tel programme comble un besoin au sein de la communauté juridique, dans la mesure où il contribue au lancement de projet d’affaires.« Nous sommes très reconnaissants envers le JBM pour cette bourse qui nous donne un appui très apprécié. Elle nous aidera à remplir notre mission de faciliter l’accès à des services juridiques de qualité et abordable en appel », a d’ailleurs déclaré Me, le 21 novembre dernier.Ce dernier, Barreau 2012, s’exprimait au nom du cabinet Per curiam avocats, récipiendaire de la Bourse 2019.Les avocats et avocates intéressés ont jusqu’au 18 septembre prochain pour soumettre leur candidature.