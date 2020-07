Nouvelle poursuite contre le CHSLD Herron. Photo : Gazette.

On connaît maintenant tous le CHSLD Herron, situé à Dorval, dont les résidants ont été durement touchés par la COVID-19. Une enquête du coroner est présentement en cours, après que 51 personnes y soient décédées et que plusieurs autres aient été abandonnées.Le cabinet Kugler Kandestin a déposé en avril une demande d’action collective au nom des résidants et de leurs proches.Et voilà que la famille d’un ancien résidant,, poursuit l’établissement et le Groupe Katasa, l’entreprise qui en est propriétaire, pour 291 000$ en dommages, rapporte La Presse C’est Me, avocate à son compte, qui représente la famille. Selon elle, puisque l’homme de 90 ans a été résidant au CHSLD entre juin 2019 et février 2020, les situations de négligence ne datent pas de la pandémie.«C’est clair que le problème était là avant la COVID-19. M. Legault n’était pas dans la résidence au mois de mars, il en a été sorti en février», a-t-elle souligné, toujours selon La Presse.Selon la poursuite, René Legault aurait été mal alimenté et déshydraté, en plus de développer une infection urinaire après être resté trop longtemps sans être changé ni lavé. Selon ses proches, il se porte beaucoup mieux depuis qu’il a changé de milieu de vie.