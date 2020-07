Me Karl jerome. Photo : LinkedIn

Me Marc-André Gauthier. Photos : Site Web du bureau d’aide juridique de la Rive-Sud

Une jeune femme non voyante de la Montérégie se serait fait flouer par son ancien conjoint, qui aurait profité de ses handicaps visuels pour lui dérober d’importants montants d’argent. Elle le poursuit maintenant au civil pour 55 000$.a déposé une demande introductive d’instance au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, le mois dernier.Son avocat, Me, du cabinet BMA, à Longueuil, espère que la jeune femme de 27 ans pourra récupérer une partie de son argent. Il a bon espoir d’avoir gain de cause, puisqueest aussi accusé de fraude et de vol au criminel.« Je n’ai jamais vu ça, une histoire comme celle-là, mentionne Me Jérôme. Je trouve ça vraiment triste qu’on ait pu profiter de cette femme. J’espère qu’un jour, il va être solvable et que ma cliente va pouvoir recevoir quelque chose. »Il faut dire que l’avocat connaît sa cliente depuis qu’elle est toute petite, puisqu’il s’agit d’une amie de sa soeur.« Elle était vraiment désemparée quand tout cela est arrivé. Elle a porté plainte à la police, mais les policiers lui ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour l’aider à récupérer son argent. C’était toutes ses économies! Je voulais être certain qu’elle n’aille pas dans un bureau ou ils allaient lui charger des frais exorbitants. »Valérie Horth est atteinte de rétinite pigmentaire, ce qui fait qu’elle est considérée aveugle au sens légal. Elle est aussi atteinte d’un autre syndrome rare, qui fait en sorte qu’elle ne ressent rien sur ses doigts. C’était donc Kévin Lalonde-Rousseau qui s’occupait des transactions bancaires, décrit-on dans la poursuite. Le couple, ensemble depuis 2014, avait ouvert un compte conjoint en 2017, en prévision de l’achat de leur première maison.C’est en 2018 que la jeune femme affirme avoir découvert que quelque chose n’allait pas, alors qu’elle était en Gaspésie avec sa mère. Mme Horth n’arrivait pas à joindre son conjoint. Lorsque sa mère a vérifié ses états de compte, elle aurait remarqué que le solde était anormalement bas.Kévin Lalonde-Rousseau aurait par la suite avoué qu’il était coupable de tout par message texte, qu’il avait une dépendance aux jeux vidéos et qu’il faisait des achats compulsifs. Valérie Horth aurait ensuite découvert que son conjoint lui aurait dérobé beaucoup d’argent, incluant une somme de 10 000$ qu’elle avait déposée dans le compte pour couvrir les frais des travaux d’adaptation dans le domicile, en raison de sa condition médicale.Au total, l’homme de 30 ans aurait fait des retraits et des transferts non autorisés dans le compte conjoint pour près de 25 000$, selon son ancienne conjointe. Valérie Horth aurait également dû assumer 100% des dépenses en lien avec l’achat, puis la vente de leur maison, ainsi que les taxes et les comptes à payer. Elle lui réclame donc 40 000$, plus 15 000$ en dommages moraux et punitifs. La jeune femme, qui a dû retourner vivre chez ses parents parce qu’elle ne peut vivre seule, aurait notamment fait une dépression.Au départ, Me Jérôme voulait attendre la fin du procès au criminel de Kévin Lalonde-Rousseau, avant de déposer sa demande introductive d’instance. Mais comme les procédures ont été reportées plusieurs fois, l’avocat a décidé d’aller de l’avant pour respecter les délais de prescription.« Je ne sais pas si nous allons procéder par défaut. Nous n’avons pas encore reçu de réponse, mais les délais sont encore suspendus, pour l’instant… Je ne suis pas sûr qu’il va vouloir se défendre, je ne vois pas ce qu’il va pouvoir dire. Si des accusations ont été déposées au criminel, c’est sûr qu’ils ont des preuves. »Et même si Valérie Horth – que son avocat décrit comme une battante – aimerait bien revoir son argent, c’est surtout important pour elle qu’il y ait des conséquences au criminel.Kévin Lalonde-Rousseau a comparu au palais de justice de Saint-Hyacinthe en décembre dernier. Il a été remis en liberté sous certaines conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec son ancienne conjointe ni avec la mère de celle-ci.Le procureur de la Couronne, Me, affirme être en discussion présentement avec l’avocat de l’accusé, Me, du bureau d’aide juridique de Saint-Hyacinthe. Le dossier doit revenir en cour lundi prochain.