Me Richard McConomy, pionnier de la médiation, en compagnie de son épouse Me Pierrette Sévigny. Photo : Site Web de Concordia

Aussitôt son Barreau complété en 1971,lançait son cabinet de droit de la famille, litige et, plus tard, médiation, devenu en 2008 le Richard McConomy Conflicts Resolution Center à Montréal.L’avocat aura été à sa tête pendant 50 ans, jusqu’à cette semaine.Me McConomy est décédé de façon « inattendue » cette semaine, annonçait lundi la section anglophone du Barreau de Montréal sur sa page Facebook.C'est lui qui a piloté l’un des premiers recours collectifs de la province en 1980, alors qu’il représentait 50 citoyens qui avaient contractés la fièvre typhoïde en raison de l’eau potable contaminée à Saint-Gabriel-de-Brandon, rappelle l’Université Concordia sur son site web. Son travail a amené un dédommagement de 250 000 $ pour les victimes.L’année suivante, son épouse Mele rejoignait en tant qu’associée au sein de son cabinet. Elle a depuis été nommée juge de la Cour supérieure du Québec (1992), poste qu’elle a occupé jusqu’en 2009.Médiateur accrédité depuis 1986 et pionnier reconnu du mouvement, Me McConomy a établi le cours anglophone pour la certification en médiation du Barreau du Québec. L’avocat a d’ailleurs participé à la formation de milliers de médiateurs non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis, en France et en Belgique.Sa pratique orientée vers la médiation l’a amené à plaider lors de causes qui ont grandement fait évoluer l’attribution des pensions alimentaires pour les enfants du Québec.En 1996, Me McConomy a été élu président du Barreau de Montréal. Les responsabilités qu’ils a prises dans sa communauté ne s’arrêtent pas là : il a aussi été président de Centraide Montréal puis de Centraide Canada, et président de la section Droit de la famille de l’Association du Barreau canadien.« Cet homme chaleureux et fier de ses racines irlandaises a marqué l’équipe du Barreau de Montréal par sa joie de vivre, son dévouement au Barreau de Montréal et son amour incommensurable pour son épouse, l’honorable Pierrette Sévigny. Son rire franc et contagieux résonnera longtemps au sein de notre institution », écrivait le Barreau de Montréal dans un communiqué mardi.Richard McConomy laisse dans le deuil son épouse Pierrette Sévigny et leur fille Elizabeth.