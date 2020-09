Me Virginie Gauthier. Photo : Site Web de Gowling

Gowling s’empare d’une associée de Norton Rose Fulbright à Toronto!La Québécoise d’origine Meest maintenant associée chez Gowling, toujours à Toronto, où elle se joint au groupe Réorganisation, faillite et insolvabilité.La Jonquiéroise d’origine avait auparavant passé - tenez-vous bien - plus de 23 ans chez Norton Rose Fulbright!« Alors que le secteur financier canadien continue de s’adapter aux défis de l’économie post-COVID, Virginie sera une ressource indispensable pour nos clients à un moment où les solutions audacieuses sont très demandées », explique, associé-directeur du bureau de Gowling WLG à Toronto.« Créative, pragmatique et très expérimentée, elle sera un formidable atout pour notre impressionnante équipe des services financiers », poursuit l’associé-directeur.Le Barreau 1996 au Québec et 1998 en Ontario est spécialisé en droit bancaire, en droit des sociétés et en droit commercial.Dans le cadre de sa pratique, Me Gauthier représente des débiteurs, des officiers de la cour, des acheteurs, des institutions financières, des comités de porteurs d’obligations, et ce, « dans une variété de procédures de réorganisation nationales et transfrontalières complexes », souligne Gowling dans une publication sur les réseaux sociaux.L’avocate est d’ailleurs reconnue par de nombreuses publications spécialisées en droit (Chambers, Lexpert et Best Lawyers in Canada) comme l’une des plus éminentes praticiennes dans son domaine.Diplômée de McGill en 1995, Me Gauthier avait débuté la même année à Montréal au sein de McMillan, alors Mendelsohn Rosentzveig Shacter. Elle y est demeurée deux ans avant de se joindre à Norton Rose Fulbright, où elle était associée.