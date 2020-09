Quoi porter si on travaille à la maison? Photo : Shutterstock

Si notre espace de travail a généralement changé du bureau à la maison, l’habillement, lui, devrait être resté le même... du moins en visioconférence! Vraiment?En fait, ce n’est pas si facile de déterminer ce qu’on va porter lors d’une visioconférence. Au bureau, on se base un peu sur ce que les collègues portent et le code vestimentaire général. Avec la différence d’atmosphère qu’il y a entre la maison et le bureau, et le manque d’indices de vêtements masculins, il peut être ardu de se vêtir.A-t-on encore besoin d’une cravate, par exemple? Peut-on choisir des vêtements plus relax? Et si on portait la chemise sans veston? Atorneyatwork.com répond à ces questions.Bien que vous soyez à la maison, votre travail n’a pas vraiment changé.Il a simplement changé de cadre, pas de sérieux ou d'importance. S’habiller de façon professionnelle donne l’impression que vous prenez justement votre travail au sérieux, que vous respectez le poste que vous occupez, et ceux à qui vous faites affaire.Bref, se laisser aller côté habillement peut avoir des risques, même à la maison. Si l'habillement professionnel est encore présent dans la culture de travail de votre bureau, vous devriez vous habiller comme tel, même à la maison.Alors, quoi porter?Cela va vous aider à faire le chemin mental de la maison au bureau, même si vous ne le faites pas physiquement. En plus, vous n’aurez pas à fouiller frénétiquement votre placard à la recherche d’une chemise propre si une réunion imprévue survient.Si vous pratiquez dans un cabinet qui impose le port du complet pour ses avocats, optez pour un costume traditionnel bleu marine ou anthracite, une cravate, et une chemise unie ou arborant un motif discret.Lors des réunions à distance avec vos collègues, vous pouvez relaxer un peu et ôter le veston et la cravate. Si vous risquez d’avoir des réunions inopinées avec des clients, gardez le veston à portée de main.Vous pensez que c’est une blague, puisqu’on ne vous voit pas les jambes? Sachez qu’on ne sait jamais quand on aura à se lever lors d’une visioconférence. Mieux vaut ne pas vous donner en spectacle.Les accessoires sont décoratifs et requièrent un tout petit peu d’effort, mais un effort payant. Si une chemise et un veston marine disent « Je porte ça parce que je n’ai pas le choix », quelques accessoires de bon goût changent le look pour « Je me soucie assez de quoi j’ai l’air pour faire un effort ».Puisque les plateformes de visioconférence se concentrent sur les gens assis, pensez à des accessoires pour vos bras et le torse. Comme quoi?L’accessoire du gentleman qui donne de la prestance à la plus simple chemise! Pensez simplicité, comme des couleurs or ou argent; les boutons colorés ou présentant des pierres tape à l’oeil conviennent davantage aux soirées.Les cravates sont ce qu’on remarque en premier dans l’habillement professionnel masculin, et surtout en vidéo. Si elles sont obligatoires à votre cabinet, il peut être judicieux d’investir dans quelques cravates que vous aimez vraiment. Pensez soie, motifs discrets et rayures dans des couleurs riches et sobres.Ces mouchoirs à glisser dans votre poche de poitrine peuvent donner une touche de couleur et de fantaisie sans trop distraire. Tant que le motif est classique et les couleurs riches ou en tons de blanc, n’importe quel mouchoir de lin, laine ou soie fait l’affaire. Assurez-vous toutefois qu’il ne jure pas avec l’ensemble de votre habillement.À utiliser en connaissance de cause! Les montres sont de classiques accessoires de mode masculins, mais peuvent aussi être vues comme... une vantardise. Si vous avez la chance de posséder une Rolex Submariner, la visioconférence n’est pas le moment de la porter. Vous n’êtes pas James Bond. Choisissez une montre plus discrète avec un bracelet de cuir et gardez l’autre pour le golf.Ajustez votre caméra pour que la lumière vous éclaire de face ou de côté, et arrangez-vous pour ce qu’on voit derrière vous ait l’air aussi impeccable que vous!