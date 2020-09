Mes Howard W. Dermer et Jean-Roch Boivin. Photos : Site Web de LRMM

etont tous les deux amorcé leur carrière en droit en 1970. LRMM, le cabinet où ils œuvrent toujours, a tenu à leur rendre hommage il y a quelques jours.En voici un peu plus sur ces avocats d’expérience.Avocat spécialisé en financement d’entreprises, ainsi qu’en fusions et acquisitions, Me Jean-Roch Boivin s’est joint à LRMM en 2002.« Ses compétences, son expérience, sa grande disponibilité pour ses collègues ainsi que ses valeurs humaines font de lui un modèle pour ses pairs et un excellent mentor pour les jeunes qui débutent dans la profession », écrit le cabinet sur son site Internet.Me Boivin a fait ses études en droit à l’Université Laval.Alors qu’il fait partie du cabinet depuis 1975, Me Howard W. Dermer oeuvre aujourd’hui à titre d’avocat-conseil.Il a d’abord dirigé le groupe Litiges, puis, en 1996, il a été élu associé-directeur de Lapointe Rosenstein (avant la fusion avec Marchand Melançon Forget, en 2010). Il a occupé ce poste pendant dix ans.L’avocat spécialiste des litiges touchant aux domaines de la location, de l’immobilier et du commerce a pris sa retraite de la pratique active en décembre 2009.« Tous lui reconnaissent ses grandes qualités de plaideur, de négociateur et de médiateur, ainsi que ses valeurs humaines, dont témoigne son engagement dans de nombreuses causes communautaires et auprès de plusieurs organismes », écrit LRMM sur son site.Me Dermer s’est engagé de plusieurs façons pour l’Hôpital général juif. Il a notamment été coprésident de la campagne de financement Cyclo-défi contre le cancer, comme en témoigne cet article de Droit-inc datant de 2009 Il a participé à de nombreuses conférences au Canada et aux États-Unis sur les questions de litige, notamment dans les domaines du franchisage, de la location et de l’immobilier, du droit de la construction et de l’imputabilité financière.Me Dermer a fait ses études en droit à l’Université McGill. Il est également détenteur d’un baccalauréat en psychologie.