Mes Chloé Emirkanian-Bouchard et Laura Pietrantonio. Photos : Courtoisie

Le cabinet LJT a annoncé l'arrivée de deux nouvelles avocates : Me, avocate en droit des communications et du marketing ainsi que Me, avocate en droit commercial et litige.«Nous sommes ravis d’accueillir Laura et Chloé dans notre équipe. Laura sera un atout indéniable pour notre équipe en droit de la communication et du marketing tandis que Chloé a su se faire apprécier comme stagiaire au Cabinet dans un contexte inusité», dit Me, associé gestionnaire de LJT Avocats.Me Pietrantonio est membre du Barreau du Québec depuis 2019 et du Barreau de l'Ontario depuis 2020. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa et détient également un Jurisdoctor en common-law nord-américain de l'Université de Montréal.« Je suis tombée dans le droit un peu par hasard, car au Cégep et au secondaire j'avais choisi de suivre un parcours en sciences », raconte Me Pietrantonio. Une décision qu'elle ne regrette pas aujourd'hui. « Je ne vis jamais deux fois la même journée, il y a toujours de nouveaux défis à relever dans ma profession », raconte la jeune femme de 26 ans originaire de Montréal, mais née de deux parents italiens.Elle se dit ravie de rejoindre LJT, « un cabinet qui a une excellente réputation », assure-t-elle, et qui compte plusieurs avocats « très influents dans leur domaine ». Pour la jeune femme, il s'agissait d'une opportunité à saisir, elle qui voulait par ailleurs poursuivre sa pratique dans un cabinet plus gros.En effet, Me Pietrantonio a exercé durant plusieurs années au sein du cabinet Barrette Legal. Elle a également fait un échange scolaire à Montpellier en France durant ses études. Une expérience qu'elle conseille à tous les jeunes futurs avocats: « cela m'a permit de passer une plus longue période de temps dans un autre pays, où je ne connaissais personne. Cela oblige à sortir de sa zone de confort ».Me Chloé Emirkanian-Bouchard détient quant à elle un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi que d’un baccalauréat en travail social de l’Université McGill.Dans le cadre de ses études en travail social, elle a effectué un stage aux Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw et a également œuvré auprès du Y des Femmes de Montréal.