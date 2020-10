Inquiétude de la volatilité, nos émotions suivent typiquement un cycle selon l’évolution des marchés boursiers :

Vente rapide : le mois de mars 2020 a été un des mois ayant enregistré le plus grand rachat net de fonds communs de placement, soit 14.1 milliards de dollars.

Récence « Recency bias » : facilement influencé par les récentes nouvelles ou expériences

Aversion à la perte « loss aversion » : choisir de prendre moins de risque que recommandé

Familiarité « home biais » : préférer investir dans ce que l’on connait

Cadrage « framing » : prendre une décision basée sur la façon dont l’information est présentée

Confirmation : porter attention qu’à l’information qui confirme la décision

Effet de groupe « Herding » : suivre la dernière tendance ou un groupe

Améliorez votre « littéracie » financière , faites des jeux pour savoir où vous en êtes, par exemple sur le site de l'AMF;

Essayez d'identifier les biais que vous avez. Il existe d'excellents livres sur le sujet de l'investissement comportemental pour déterminer quel type d'investisseur vous êtes : préservateur, fidèle, indépendant ou accumulateur. Le livre de M. Michael Pompian « La finance comportemental et les types d'investisseurs » est une référence en la matière;

Ayez un fonds d'urgence qui vous permettrait de répondre à vos besoins pendant une période d'au moins 3 mois sans que vous ayez à vendre vos placements investis pour la retraite;

Avant d'agir, revoyez vos plans et les notes que vous avez prises lors de votre dernière rencontre avec votre conseiller. Pensez à ce que vous diriez à un client qui a décidé de plaider coupable alors que vous avez basé toute votre plaidoirie sur une défense de la non culpabilité!

Est-ce que la volatilité des marchés vous inquiète? Est-ce que la déconnexion entre les marchés et votre réalité économique vous est incompréhensible? Est-ce que sur un moment de panique, vous avez déjà vendu vos placements que vous aviez investis à long terme? Est-ce que vous avez déjà investi suivant les recommandations de votre voisin?Si vous avez répondu oui à l’une, ou plusieurs, de ces questions, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul!Sachez par exemple que concernant :Donc, pourquoi prenons-nous des décisions qui, en regardant dans notre rétroviseur, ne sont pas aussi rationnelles et logiques qu’elles auraient dû l’être? La réponse simple est : nous sommes des humains! En effet, l’humain n’étant pas une machine, il prend des décisions influencées par des biais comportementaux de types cognitifs et émotionnels. Voici une liste de 5 biais bien connus :Or, il faut savoir qu’en placement, les biais comportementaux peuvent augmenter le risque financier. Donc, une fois que nous savons que ces biais existent, que pouvons-nous faire? Voici quelques actes que vous pouvez poser pour limiter l’impact de ces biais sur vos décisions :Prendre des décisions, en finance ou non, n’est pas facile! Quand on fait un choix, on peut faire une erreur. Mais en apprenant à se connaître, en établissant nos priorités, en suivant notre plan et en minimisant les influences nombreuses vous allez minimiser le risque de ne pas prendre le meilleur choix.Sachez que depuis 1986, les Fonds de placement du Barreau du Québec offrent des solutions d’investissement diversifiées visant la préservation et le rendement du capital des membres du Barreau du Québec, de leur famille et employés. La gestion des Fonds est confiée à des gestionnaires les plus réputés du marché avec des frais de gestion parmi les plus bas de l’industrie. Et l’équipe des Fonds comprend des représentants en épargne collective et des planificateurs financiers expérimentés qui travaillent exclusivement, et sans commissionnement, pour les avocats du Québec inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, leurs famille et employés.Pour profiter des avantages des Fonds de placement du Barreau du Québec ou pour toute information, veuillez communiquer auprès d’un représentant au 514 954-3491 (sans frais 1 855 954-3491), par courriel à fondsdeplacement à barreau.qc.ca ou visitez le www.csbq.ca/fonds Notice : les références à certains sites ou source d’information ne sont faits qu’à titre informatif et ne remplaceront jamais le travail d’un spécialiste.