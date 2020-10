5 façons de gérer l'incertitude. Photo : Alpabem

La Rentrée est bien enclenchée.En temps normal, l’automne est synonyme de temps plus frais et de routines prévisibles. Cette année, par contre, rien n’est prévisible…Plutôt que de routines prévisibles, tous les secteurs de la sociétés sont confrontés à un degré d'incertitude important.Alors que nous nous dirigeons vers l’inconnu, avec 28 jours de confinement, voici cinq conseils d’Attorney at work pour vous aider à gérer l'incertitude.Pour plusieurs, l’anxiété vient du fait qu’ils ont le sentiment de perdre le contrôle ; d’être incapable de contrôler leur environnement.Face à une situation aussi difficile, il est recommandé de relativiser. Dites-vous que vous avez réussi à relever, jusqu’à présent, les défis auxquels vous avez été confrontés.Parfois imparfaitement, parfois difficilement, mais vous les avez relevé. Vous en êtes la preuve au quotidien.Accepter que vous êtes bel et bien capables de relever les défis de la vie vous aidera à vous détendre un peu quant aux incertitudes de votre avenir.Vous ne pourrez peut-être pas planifier les prochains mois comme vous le souhaitez, mais parions que vous réussirez à vous adapter et à travailler malgré tout ce qui surviendra.Vous ne pouvez pas tout contrôler.Pandémie ou non, disons-le. Vous ne contrôlez pas la plupart des choses de la vie.Face aux 28 jours de confinement, vous pouvez avoir l’impression que votre vie est hors de contrôle.Plutôt que de resserrer votre emprise face à l'incertitude, desserrez-la.Soyez ouvert aux possibilités.Voyez la vie comme un défi.Travaillez à vous sentir à l'aise avec l'inconfort et le sentiment d'incertitude.Et contrôlez les deux seules choses que vous gérez réellement : vos actions et votre attitude.Avec une vie imprévisible, il est indispensable de garder son calme.Lorsque vous êtes calmes, vous agissez avec plus de concentration et vivez et travaillez plus efficacement.Une des meilleures façons de garder votre calme est… la méditation.La méditation vous permettra d'agir de manière plus réfléchie et consciente. Cela vous aidera à demeurer sereins, y compris face à la nouvelle période de confinement.Si vous pratiquez déjà la méditation, doublez et continuez. Si vous n'avez pas de pratique de méditation, essayez d'en commencer une aujourd'hui.Réitérez vos valeurs.En période de transition et de défi, la clarté des valeurs est essentielle.Alors que les choses autour de vous changent, que vous soyez confrontés à des opportunités et à des difficultés, il peut être facile de s’y perdre.Lorsque vos valeurs sont claires - ce qui compte le plus pour vous et pourquoi - la prise de décision et l'évaluation des opportunités sont beaucoup plus faciles.Si vous avez besoin de pivoter, ou s'il y a une raison pour laquelle vous réévaluez votre pratique ou votre carrière, prenez le temps de définir clairement vos valeurs.Commencez par vous poser des questions telles que: que voulez-vous pour votre carrière? Quelle est votre journée idéale? Qui voulez-vous autour de vous? Avec quel genre de personnes souhaitez-vous travailler? Qu'est-ce que le succès pour vous? Que signifie pour vous la stabilité financière?Utilisez vos réponses pour rédiger votre déclaration de valeurs personnelles, similaire à la mission et à la vision d’une entreprise. Avoir la certitude de vos valeurs vous donnera plus de clarté lorsque vous faites face à l'incertitude de la vie.Rappelez-vous du film The Shining : « All work and no play make Jack a dull boy ».En d’autres mots, sans loisirs vous deviendrez rapidement ennuyé et ennuyant.N'oubliez donc pas de vous amuser. Les prochains 28 jours seront longs si vous oubliez de le faire…La période est grave, mais cela ne signifie pas que vous devez être sérieux tout le temps. Au contraire, le rire est plus important maintenant. Il renforce également votre système immunitaire, ne l’oubliez pas.Riez, et faites quelque chose pour le plaisir, en plus de profiter de vos journées autant que vous le pouvez.