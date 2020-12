Le Barreau du Québec ne procédera pas à l’attribution de ses distinctions honorifiques cette année. Photo : Site web du Barreau du Québec

Le Conseil d’administration du Barreau du Québec a décidé « à regret » de ne pas attribuer la Médaille et les Mérites, les plus hautes distinctions honorifiques de l’Ordre, en raison de la pandémie de la COVID-19.« Cette décision ne remet pas en cause le sérieux ou l’importance des candidatures proposées en 2020 pour la Médaille et les Mérites du Barreau du Québec », spécifie le Barreau du Québec dans un avis aux membres.« Les contraintes sanitaires imposées par la santé publique ainsi que la situation plus précaire de plusieurs membres de la profession ont mené au constat qu’il est difficile de célébrer cette année et motivé la décision du Conseil d’administration », poursuit le Barreau.Les candidatures qui ont été soumises cette année ne sont pas perdues, mais conservées pour l’année prochaine.Les personnes ayant soumis une candidature pourront d’ailleurs y ajouter un complément d’information si elles le jugent pertinent.