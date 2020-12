Adrien Tillet, Laurence Gauthier, Éliane Dufour-Fallon et Laurianne Falardeau. Photos : LinkedIn, site web de RSS et Instagram

rejoint l’équipe de RSS à titre de notaire. Il a une pratique diversifiée entre le droit immobilier, surtout autour des condominiums, et le droit des personnes, notamment sur les questions d’inaptitude.Avant de venir chez RSS, il a travaillé dans un cabinet privé de Bédard et Chamberland, dans la région de Vaudreuil-Soulanges.Il a également été chargé des affaires notariales au Consulat général de France. Il faut dire que M. Tillet a travaillé en France auparavant, notamment au ministère des Affaires étrangères et européennes.Après des études universitaires en histoire en France, il est allé à Montréal et y a fait un bac en droit puis une maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal.M. Tillet a collaboré dans des projets immobiliers neufs d’envergure à Montréal, Candiac et dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Dernièrement, il a assuré personnellement la mise en place du projet OSHA dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.Il est amené à préparer des testaments et des mandats de protection, mais aussi à intervenir dans les affaires matrimoniales. Accrédité à cet effet par la Chambre des notaires du Québec, il peut conduire des procédures non contentieuses devant notaire ou devant le tribunal.Il est membre de l’Association des jeunes notaires du Québec.Depuis 2014, le jeune notaire participe l’été à titre de bénévole au festival de la « Virée Classique » de l’Orchestre symphonique de Montréal, le plus souvent à titre de guide auprès des artistes internationaux de renom invités pour jouer dans l’une des salles du complexe de la Place des Arts.Après un passage chez LRMM, Meretourne au bercail, chez RSS ou elle était même devenue associée en 2012. Elle pratique principalement dans les domaines de la responsabilité professionnelle, de la responsabilité civile, des assurances, des vices cachés et de la construction.Elle a travaillé sur le dossier de la pyrrhotite, un des plus importants litiges soulevant des questions de vices cachés de l’histoire judiciaire du Québec.Cette Barreau 2005 est également membre de l’Association des femmes d’assurance de Montréal.Elle détient un bac en droit obtenu à l’Université de Montréal.Meintègre également le groupe de pratique de droit des assurances, de la responsabilité civile et professionnelle chez RSS. Auparavant, elle exerçait au cabinet Gasco Goodhue.Elle a également été stagiaire chez Pasquin Viens et a été étudiante en droit chez SNC-Lavalin et chez Norton Rose Fulbright.Elle détient un bac en droit obtenu en 2016 à l’Université de Sherbrooke et est membre du Barreau depuis 2017.Enfin,devient parajuriste et rejoint le groupe de droit des assurances. Elle a quitté Hudon avocats pour se joindre à RSS.