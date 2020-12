Me Karen Eltis. Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

Me Charles Guay. Photo : LinkedIn

Me Alexandre Paul-Hus. Photo : LinkedIn

Me Bernard Synnott. Photo : Archives

Me Claude Laurent. Photo : LinkedIn

Me Fany O’Bomsawin. Photo : LinkedIn

Me Pierre Deschamps. Photo : Site web Lesconferences.ca

Me Jean Lambert. Photo : Archives

Mercredi dernier, le Conseil des ministres du Québec a confirmé la nomination de nombreux membres du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires.Neuf avocats et quatre notaires accèdent ainsi à des postes au sein de la fonction publique québécoise, et la plupart à la Société québécoise d’information juridique. Voici lesquels, et leurs nouvelles fonctions à tous!Ancienne de l’Université d’Ottawa (doctorat en droit) et de l’Université McGill (bacs en droit civil et common law), Me Eltis est d’ailleurs professeure titulaire à la Fac de droit de l’Université d’Ottawa depuis 2004.Elle devient maintenant membre de la Société québécoise d’information juridique, elle qui a également été avocate et experte-conseil à l’Institut national de la magistrature de 2007 à 2009.La notaire est conseillère au Bureau de la sous-ministre de la Justice depuis l’année dernière, un poste qu’elle a également occupé de 2010 à 2016. Au sein du ministère de la Justice, Me Giguère a aussi été conseillère stratégique et adjointe exécutive au Bureau de coordination gouvernementale – délais en matière criminelle et pénale de 2017 à 2019.L’ancienne de l'Université de Sherbrooke rejoint maintenant la Société québécoise d’information juridique à titre de membre.Me Guay est avocat plaidant depuis cinq ans chez Cain Lamarre à Sherbrooke, où il a d’ailleurs fait un stage de huit mois en 2015. Il devient lui aussi membre de la Société québécoise d’information juridique.L’avocat a auparavant siégé cinq ans au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, et travaillé en tant qu'auxiliaire d’enseignement et de recherche à l'Université de Sherbrooke en 2014. c’est d’ailleurs à cette université qu’il a fait ses études en droit.L’avocat et nouveau membre de la Société québécoise d’information juridique n’est pas nouveau à la fonction publique, au contraire!Me Laplante a tout d’abord été avocat plaidant au ministère de la Justice (2000-2001), puis après un saut de cinq ans chez Genivar à titre de conseiller international – droit et administration, il est devenu avocat et chef d’équipe au Centre de services partagés du Québec (2008-2016). II en a aussi été le directeur du soutien à la gestion et à l'aménagement pendant les deux années suivantes.Depuis l’année dernière, l’ancien de l’Université de Montréal est le directeur général des orientations et de l'accès à la justice.L’avocat à la Ville de Montréal est lui aussi un nouveau membre de la Société québécoise d’information juridique. Me Paul-Hus a commencé sa pratique au sein de Heenan Blaikie, où il a fait son stage en 2005 avant d’y être avocat jusqu’en 2009.De 2011 à 2017, il pratiquait chez Bretton Woods avocats, tout en étant chargé de cours en droit à la Faculté de génie de l’Université McGill, où il a d’ailleurs complété une maîtrise en droit en 2010. Après un saut chez Langlois en 2017, il est arrivé la même année à la Ville de Montréal.Le membre de la Chambre des notaires est arrivé à la fonction publique en 1987!Il a notamment été (retenez votre souffle) chef du Service de l'interprétation relative à l'imposition des taxes au ministère du Revenu (2003-2006), directeur des services juridiques, directeur de l'état civil et président-directeur général par intérim de Services Québec, et sous-ministre tant au ministère du Travail que de la Justice.Me Rodrigue est encore sous-ministre, associé des services de justice, des registres et de la transformation depuis cette année. Il ajoute maintenant à cette impressionnante liste la fonction de membre de la Société québécoise d’information juridique.Le juge de la Cour supérieure du Québec était associé chez Fasken avant sa nomination à la magistrature en 2018.L’ancien bâtonnier (2014-2015) et vice-président (2013-2014) du Barreau du Québec a précédemment été associé chez Hébert Denault, où il a débuté sa pratique en 1987, puis associé chez Bélanger Sauvé de 1998 à 2000.Le juge Synnott est lui aussi un nouveau membre de la Société québécoise d’information juridique.Me Audet était déjà membre de la Société québécoise d’information juridique, un mandat qui vient d’être reconduit. Le juge a été nommé à la magistrature en 2002.Le juge suppléant à la Cour du Québec et ancien bâtonnier du Barreau de Québec (1993-1994) a commencé sa pratique en 1977 chez Amyot, Lesage, Bernard, Drolet et associés. Après avoir été professeur au Barreau et à l’Université Laval, il est devenu en 1994 le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité publique.Me Audet a été directeur de cabinet jusqu’en 1999 au sein de divers ministères, dont celui de la Justice. Un ministère qui le connaît : il y a été conseiller juridique, directeur du Service des affaires juridiques à la Direction générale des services judiciaires, secrétaire de plusieurs groupes de travail, conseiller spécial,et directeur de la recherche et de la législation ministérielle.L’associé principal chez Dutrisac Laurent, Services-Conseils vient d’être renommé membre de la Société québécoise d’information juridique.Me Laurent a été syndic (1996-2000), puis directeur du développement de la Chambre des notaires du Québec (2000-2006). Il a ensuite été directeur général et secrétaire de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, puis a occupé le même poste à l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec de 2010 à 2018.De 1975 à 1996, il a été notaire associé chez Robillard et associés.Me O’Bomsawin est la toute nouvelle membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal. L’avocate n’y a toutefois pas fait ses études, elle qui est une ancienne de l’Université de Montréal, où elle a complété un bac en relations industrielles puis un bac en droit en 1998.Depuis 2018, elle est associée chez Gravel2 avocats inc, qu’elle a rejoint après avoir quitté le cabinet qu’elle a elle-même fondé en 2015 : Cuddihy O’Bomsawin avocates. Me O’Bomsawin était auparavant associée chez Loranger Marcoux (2009-2015). Elle a aussi en début de pratique travaillé pour deux grands cabinets : Stikeman Elliott, puis McCarthy Tétrault.Me O’Bomsawin a aussi fait un saut en entreprise chez Loblaws de 2006 à 2009,où elle était directrice principale et avocate en relations de travail – Provigo – région du Québec.Le 7 janvier prochain, Me Côté deviendra le tout nouveau membre du Comité de déontologie policière, où elle est conseillère juridique depuis 2014.L’avocate a commencé sa pratique chez Jolin, Fournier, Morisset, avocats avec un stage en 1996. Elle y est demeurée jusqu’en 1998, année où elle est passée chez Gosselin et associés avant de devenir conseillère juridique à la Commission d'enquête sur des allégations relatives à la divulgation de renseignements fiscaux et de nature confidentielle.Depuis, Me Côté a été agente de révision à la Société de l'assurance automobile du Québec (2000-2007), puis agente de recherche en droit au ministère de la Sécurité publique (2007-2014).Me Deschamps est de nouveau nommé membre de la Commission sur les soins de fin de vie. L’avocat émérite du Barreau et juge retraité du Tribunal canadien des droits de la personne a été en pratique privée toute sa carrière.L’ancien juge a énormément contribué à la Faculté de droit de l’Université McGill, où il a lui-même fait son droit. Me Deschamps y a été chercheur et directeur de la recherche pendant 35 ans (1975-2010), professeur adjoint (1991-2008), et codirecteur de la recherche au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (1984-1999).Depuis 2013, Me Deschamps est un formateur certifié par Emploi Québec dans les domaines de la santé, de l’administration et du commerce, ainsi que dans le domaine des services sociaux, juridiques et éducationnels.L’ancien président de la Chambre des notaires (1984-1990 et 2008-2014) est renommé membre de la Commission sur les soins de fin de vie.Me Lambert a été président du Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec de 1987 à 2000. En 1992, il a été conseiller ad hoc dans le cadre de la réforme de la Loi sur le courtage immobilier. Il a auparavant contribué à la réforme du Code des professions et à l’adoption du nouveau Code civil du Québec.Le notaire a en outre fondé le Réseau Inter-notaires, dont il a été le président de 1988 à 2002.