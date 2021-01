Me Amélie Béliveau. Photo : Site web de Fasken

Fasken a annoncé ses nouveaux associés pour l’année 2021. Pas moins de 22 associés joignent le cabinet au Canada, dont huit dans la belle province : six au bureau de Montréal, et deux au bureau de Québec.« Nous sommes très heureux de recevoir ce groupe d’avocats talentueux dans notre société, dit, l’associé-directeur du cabinet. Cette admission est une réussite professionnelle remarquable. Chacune de ces personnes a su démontrer un engagement soutenu envers le cabinet et chacune a le service client à cœur. »Alors, qui sont ces nouveaux associés au Québec? Les voici!Le Barreau 2013 pratique en droit de la propriété intellectuelle et en litige commercial depuis près de 10 ans au sein de Fasken à Montréal. Elle y a d’ailleurs été étudiante, puis stagiaire en droit en 2013, avant d’y être embauchée à titre d’avocate.L’ancienne de l’Université de Montréal figurait sur la liste d’excellence du Doyen de la Faculté de droit. Elle se spécialise maintenant en cannabis, en commerce de détail, et en technologies, médias et communications.Me Bélanger est elle aussi un Barreau 2013. L’avocate en droit du travail et de l’emploi a fait son stage au sein de Fasken et y exerce depuis, au bureau de Montréal.Elle assiste les clients dans les questions relatives à l’interprétation des conventions collectives, aux relations de travail, aux normes du travail et à la santé et sécurité au travail. Elle représente également les clients dans le cadre de tous litiges relatifs à l’emploi, notamment l’imposition de mesures disciplinaires, les droits de gérance de l’employeur, l’absentéisme et le harcèlement psychologique, décrit son cabinet.L’ancienne de l’Université de Sherbrooke a auparavant été auxiliaire de recherche au sein de l’université. Elle a également une maîtrise en biotechnologie.Le Barreau 2011 et nouvelle associée au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial à Montréal conseille et représente les clients principalement en matière de fusions et acquisitions, de capitaux privés et capital de risque, de technologies et d’énergie.La diplômée de McGill et récipiendaire du prix I.M.E. en droit commercial a débuté sa pratique chez McCarthy Tétrault, où elle a exercé pendant plus de cinq ans avant de se joindre à Fasken.Impliquée dans sa communauté, Me Chabot-Lapointe est co-présidente du comité Nouvelle Génération de Réseau Capital et membre du conseil d’administration de Maison Plein Cœur.La nouvelle associée du groupe Travail et de l’emploi du bureau de Montréal exerce chez Fasken depuis sept ans. Le Barreau 2013 a auparavant travaillé chez Heenan Blaikie pendant près de trois ans. C’est là qu’elle a complété son stage.« Passionnée et possédant de l’expérience dans tous les aspects des relations d’emploi, Valérie traite plus particulièrement de questions relatives à la négociation et à l’interprétation de conventions collectives, à des dossiers d’arbitrage de griefs, aux relations du travail, aux normes du travail ainsi qu’à la santé et sécurité », décrit Fasken.L’ancienne de l’Université Laval figure sur le Tableau d’honneur de la Faculté de droit. s’implique depuis plusieurs années auprès des Jeunes Gouverneurs des Grands Ballets canadiens de Montréal, dont elle est la co-présidente.Le Barreau 2012 est maintenant associé au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial à Montréal. Il se spécialise en financements de capital de risque et de capitaux privés, en fusions et acquisitions et en appels publics à l’épargne pour les entreprises technologiques à forte croissance.Avant de commencer sa pratique au sein de Miller Thomson, où il est resté plus d’un an, Me Synnott a fait un stage dans un cabinet à Shanghai. Il est d’ailleurs titulaire d’un certificat en droit chinois de la China University of Political Science and Law.Depuis, l’ancien de l’Université de Montréal a exercé cinq ans chez Lavery avant de lse joindre à Fasken il y a plus d’un an.Me Therriault est membre des groupes Environnement, énergie et Litige commercial de Fasken à Montréal.« Il possède une vaste expérience en matière de transactions commerciales et immobilières relatives à la réhabilitation de terrains contaminés. Il conseille aussi les clients dans l’obtention d’autorisations et de permis environnementaux », spécifie Fasken.Cela fait près de six ans que le Barreau 2013 est chez Fasken. Il était auparavant chez Sodavex, un cabinet boutique spécialisé en droit de l’environnement, en droit de l’énergie et en droit municipal où il a d’ailleurs fait son stage.Le Barreau 2008 exerce en droit du travail et de la santé et de la sécurité au travail au bureau de Québec de Fasken. Cela fait plus de quatre ans que l’ancienne de l’Université de Sherbrooke est chez Fasken. Elle a auparavant été avocate chez Hackett Campbell Bouchard pendant quatre ans.« En plus de comparaître devant des commissions spécialisées comme les arbitres de grief et le Tribunal administratif du travail, Mme Leblanc fait enquête sur des questions liées à la discipline des employés. Le nouvel associé chez Fasken à Québec pratique au sein du groupe Immobilier depuis près de deux ans.« Spécialisé en développement immobilier depuis le début de sa pratique, il conseille et représente les clients dans les divers aspects du droit immobilier commercial, tels que le financement, les investissements et les partenariats immobilier, les acquisitions, les aliénations, les ententes de location de toutes sortes ainsi qu'en matière de construction », détaille son cabinet.Me Provost était auparavant directeur des affaires juridiques chez Cominar, et avant cela pour le Groupe Germain Hôtels, un poste qu'il a occupé pendant plus de sept ans.