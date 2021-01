Le juge à la retraite Bernard Dagenais est décédé... Photo : Site web Nécrologie

Le juge à la retraiteest décédé à l’âge de 88 ans.Nommé le 13 décembre 1978 à Gatineau et retraité depuis le 30 décembre 2002, Bernard Dagenais a été juge suppléant quelques années par la suite avant de s’établir définitivement dans une retraite bien méritée.Un ancien de l’Université d’Ottawa, il a pratiqué avec son frère Jean Dagenais pendant plus de 20 ans dans le cabinet Dagenais & Dagenais à Gatineau avant d’être nommé à la magistrature.Régis Bouchard, qui a couvert l'actualité judiciaire au palais de justice de Gatineau pour Le Droit de 1985 à 2009, dit à ce journal que M. Dagenais était un juge « patient et populiste ».« C'était un bon juge et il était généreux comme personne, dit-il. Je ne me souviens pas de l'avoir vu faire une montée de lait. Il était très populiste et était capable d'aller chercher l'opinion des autres », poursuit l’ancien journaliste.L’ancien juge Gagenais a en outre siégé au sein de plusieurs conseils d'administration, dont le Mouvement Desjardins, la Commission scolaire de Gatineau, le Club Richelieu et la paroisse St-Jean-Marie-Vianney.Bernard Dagenais laisse dans le deuil son épouse Nicole Lortie; ses trois filles Marie-Josée, Marie-France (Ben Barrett) et Lucie (Jean Gauthier); et ses petits-enfants Mathieu (Gabrielle Masse), Catherine (Vincent Trudelle) et Jean-Thomas (Florence Weber).